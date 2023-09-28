Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

ЦСКА — «Балтика». Прогноз на матч чемпионата России (30.09.2023)

вчера, 19:54
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Сделать выбор в пользу гостей можно за 5.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.674.065.25
Лига Ставок 1.70 4.00 5.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

ЦСКА из-за отсутствия стабильности пока не готов соперничать за лидерство в РПЛ и скатился к середине турнирной таблицы. Сейчас «армейцы» идут только на девятом месте с 13 баллами и отстает на два пункта сразу от двух соперников. В домашней встрече с новичком, хозяевам очень важно набрать три очка и вернуть уверенность в себе. Два последних матча ЦСКА завершились ничьей с «Ростовом» (3:3) и победой над «Сочи» в кубке России (2:1, по пенальти).

«Балтика» все еще не может привыкнуть к чемпионату, иначе сложно объяснить место в зоне вылета РПЛ. Коллектив набрал лишь семь очков и занимает 14 место, что не может радовать болельщиков и руководство. Набрать очки на выезде с ЦСКА является очень сложной задачей, но в футбол случается разное. Два последних матча «Балтики» завершились минимальной победой над «Ахматом» (1:0), а ранее в кубке России уступил «Крыльям Советов» (1:2).

Информация для ставок

  • «Балтика» выиграла лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть последних матчей ЦСКА в основное время закончились ничьими
  • ЦСКА выиграл три из четырех последних встреч с «Балтикой»

Прогноз

ЦСКА на данный момент гораздо сильнее «Балтики» и обязан побеждать своего соперника при любых условиях. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.47 1.93 1.93 1.51 2.65
Лига Ставок 2.77 1.45 1.92 1.92 1.51 2.58
Все комментарии
v8h5n5zuepcs
v8h5n5zuepcs ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:51
спасибо, поправили
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:44
В прогнозе на матч ЦСКА - Балтика перемешаны два события (ЦСКА - Оренбург).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 