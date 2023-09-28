ЦСКА — «Балтика». Прогноз на матч чемпионата России (30.09.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Сделать выбор в пользу гостей можно за 5.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.15.
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завтра, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.
Форма команд
ЦСКА из-за отсутствия стабильности пока не готов соперничать за лидерство в РПЛ и скатился к середине турнирной таблицы. Сейчас «армейцы» идут только на девятом месте с 13 баллами и отстает на два пункта сразу от двух соперников. В домашней встрече с новичком, хозяевам очень важно набрать три очка и вернуть уверенность в себе. Два последних матча ЦСКА завершились ничьей с «Ростовом» (3:3) и победой над «Сочи» в кубке России (2:1, по пенальти).
«Балтика» все еще не может привыкнуть к чемпионату, иначе сложно объяснить место в зоне вылета РПЛ. Коллектив набрал лишь семь очков и занимает 14 место, что не может радовать болельщиков и руководство. Набрать очки на выезде с ЦСКА является очень сложной задачей, но в футбол случается разное. Два последних матча «Балтики» завершились минимальной победой над «Ахматом» (1:0), а ранее в кубке России уступил «Крыльям Советов» (1:2).
Информация для ставок
- «Балтика» выиграла лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Шесть последних матчей ЦСКА в основное время закончились ничьими
- ЦСКА выиграл три из четырех последних встреч с «Балтикой»
Прогноз
ЦСКА на данный момент гораздо сильнее «Балтики» и обязан побеждать своего соперника при любых условиях. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.