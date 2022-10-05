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ЦСКА — «Динамо». Прогноз на матч чемпионата России (08.10.2022)

вчера, 15:12
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Сделать выбор в пользу гостей можно по 5.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
ЦСКА
Динамо
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышНичья
- : -
08 октября 2022, 16:30
суббота
ПроигрышПроигрышПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.654.244.81
Мелбет 1.68 4.38 5.15

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

ЦСКА достаточно уверенно идет в чемпионате России, иногда допуская осечки, что не позволяет клубу плотно подобраться к «Зениту». В активе армейцев 23 очка, а отставание от чемпиона страны составляет уже шесть баллов. Команда имеет хороший шанс воспользоваться не самым лучшим состоянием соперника и добиться победы. В прошлом туре ЦСКА на выезде обыграл «Химки» (2:1), а в кубке России с тем же счетом одолел «Сочи».

Московское «Динамо» не может похвалиться результатами в последнее время, а неудовлетворительные результаты влияют на положение команды в турнирной таблице. Коллектив идет уже на восьмом месте с 16 очками и имеет серию поражений в чемпионате из нескольких матчей. В прошлой игре «Динамо» проиграло «Ахмату» (1:2), а в кубке России по пенальти проиграли «Оренбургу» (2:3).

Информация для ставок

  • «Динамо» Москва выиграло только три встречи из десяти последних во всех турнирах
  • ЦСКА выиграл семь последних матчей во всех турнирах на своем поле
  • «Динамо» проиграло четыре последних выездных матча
  • ЦСКА выиграл два последних домашних матча с «Динамо»

Прогноз

На данный момент ЦСКА значительно лучше выступает, чем «Динамо», поэтому в домашней победе «армейцев» практически не возникает сомнений. Предлагаем выбрать победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.69 1.73 2.13
Мелбет 2.27 1.74
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:42
Думаю, что коняшки выиграют этот матч
Гость
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