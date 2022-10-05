ЦСКА — «Динамо». Прогноз на матч чемпионата России (08.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Сделать выбор в пользу гостей можно по 5.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.
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08 октября 2022, 16:30
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.
Форма команд
ЦСКА достаточно уверенно идет в чемпионате России, иногда допуская осечки, что не позволяет клубу плотно подобраться к «Зениту». В активе армейцев 23 очка, а отставание от чемпиона страны составляет уже шесть баллов. Команда имеет хороший шанс воспользоваться не самым лучшим состоянием соперника и добиться победы. В прошлом туре ЦСКА на выезде обыграл «Химки» (2:1), а в кубке России с тем же счетом одолел «Сочи».
Московское «Динамо» не может похвалиться результатами в последнее время, а неудовлетворительные результаты влияют на положение команды в турнирной таблице. Коллектив идет уже на восьмом месте с 16 очками и имеет серию поражений в чемпионате из нескольких матчей. В прошлой игре «Динамо» проиграло «Ахмату» (1:2), а в кубке России по пенальти проиграли «Оренбургу» (2:3).
Информация для ставок
- «Динамо» Москва выиграло только три встречи из десяти последних во всех турнирах
- ЦСКА выиграл семь последних матчей во всех турнирах на своем поле
- «Динамо» проиграло четыре последних выездных матча
- ЦСКА выиграл два последних домашних матча с «Динамо»
Прогноз
На данный момент ЦСКА значительно лучше выступает, чем «Динамо», поэтому в домашней победе «армейцев» практически не возникает сомнений. Предлагаем выбрать победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.