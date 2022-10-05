ЦСКА — «Динамо». Прогноз на матч чемпионата России (08.10.2022)

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вчера, 15:12

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Сделать выбор в пользу гостей можно по 5.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

ЦСКА достаточно уверенно идет в чемпионате России, иногда допуская осечки, что не позволяет клубу плотно подобраться к «Зениту». В активе армейцев 23 очка, а отставание от чемпиона страны составляет уже шесть баллов. Команда имеет хороший шанс воспользоваться не самым лучшим состоянием соперника и добиться победы. В прошлом туре ЦСКА на выезде обыграл «Химки» (2:1), а в кубке России с тем же счетом одолел «Сочи».

Московское «Динамо» не может похвалиться результатами в последнее время, а неудовлетворительные результаты влияют на положение команды в турнирной таблице. Коллектив идет уже на восьмом месте с 16 очками и имеет серию поражений в чемпионате из нескольких матчей. В прошлой игре «Динамо» проиграло «Ахмату» (1:2), а в кубке России по пенальти проиграли «Оренбургу» (2:3).

Информация для ставок

«Динамо» Москва выиграло только три встречи из десяти последних во всех турнирах

ЦСКА выиграл семь последних матчей во всех турнирах на своем поле

выиграл семь последних матчей во всех турнирах на своем поле «Динамо» проиграло четыре последних выездных матча

ЦСКА выиграл два последних домашних матча с «Динамо»

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