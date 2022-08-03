ЦСКА — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (06.08.2022)

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сегодня, 09:38

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.45. Поверить в успех «Факела» можно по коэффициенту 6.8. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.5

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и составляет 2.1.

Форма команд

ЦСКА был лидером после второго тура, но в последней игре расслабился и упустил победу. Таким образом коллектив имеет в своем активе семь набранных баллов и возглавляет таблицу вместе с «Зенитом» и «Спартаком». Домашний матч против новичка из Воронежа может стать хорошей возможностью добыть победу и как минимум не отстать от прямых конкурентов. В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Пари НН» (2:2), а ранее обыграл «Сочи» (3:0).

«Факел» еще не побеждал в нынешнем сезоне РПЛ , да и большого количества триумфов от клуба не ждут. Тем не менее, команда цепляется за очки и смогла уже набрать два балла в сложнейших поединках. Матч на выезде против «армейцев» будет еще тяжелее, чем предыдущие туры, поэтому даже ничья стала бы для гостей прекрасным результатом. В двух последних матчах «Факел» сыграл вничью с «Динамо» Москва (3:3) и уступил «Ахмату» (1:2).

Информация для ставок

ЦСКА не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах

не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах «Факел» забивает в восьми из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

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