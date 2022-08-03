ЦСКА — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (06.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.45. Поверить в успех «Факела» можно по коэффициенту 6.8. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.5
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06 августа 2022, 17:30
суббота
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и составляет 2.1.
Форма команд
ЦСКА был лидером после второго тура, но в последней игре расслабился и упустил победу. Таким образом коллектив имеет в своем активе семь набранных баллов и возглавляет таблицу вместе с «Зенитом» и «Спартаком». Домашний матч против новичка из Воронежа может стать хорошей возможностью добыть победу и как минимум не отстать от прямых конкурентов. В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Пари НН» (2:2), а ранее обыграл «Сочи» (3:0).
«Факел» еще не побеждал в нынешнем сезоне РПЛ, да и большого количества триумфов от клуба не ждут. Тем не менее, команда цепляется за очки и смогла уже набрать два балла в сложнейших поединках. Матч на выезде против «армейцев» будет еще тяжелее, чем предыдущие туры, поэтому даже ничья стала бы для гостей прекрасным результатом. В двух последних матчах «Факел» сыграл вничью с «Динамо» Москва (3:3) и уступил «Ахмату» (1:2).
Информация для ставок
- ЦСКА не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Факел» забивает в восьми из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды борются за разные цели в этом сезоне, но никто не хочет терять очки на старте чемпионата. Тем не менее, предполагаем, что у «армейцев» не будет больших проблем с результатом в этом матче. Сделать ставку на победу ЦСКА с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.