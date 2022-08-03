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ЦСКА — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (06.08.2022)

сегодня, 09:38
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.45. Поверить в успех «Факела» можно по коэффициенту 6.8. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.5

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
ЦСКА
Факел
НичьяВыигрышВыигрыш
- : -
06 августа 2022, 17:30
суббота
НичьяПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.46 4.60 7.00
Мелбет 1.48 4.88 7.40
1XBET 1.48 4.88 7.40

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и составляет 2.1.

Форма команд

ЦСКА был лидером после второго тура, но в последней игре расслабился и упустил победу. Таким образом коллектив имеет в своем активе семь набранных баллов и возглавляет таблицу вместе с «Зенитом» и «Спартаком». Домашний матч против новичка из Воронежа может стать хорошей возможностью добыть победу и как минимум не отстать от прямых конкурентов. В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Пари НН» (2:2), а ранее обыграл «Сочи» (3:0).

«Факел» еще не побеждал в нынешнем сезоне РПЛ, да и большого количества триумфов от клуба не ждут. Тем не менее, команда цепляется за очки и смогла уже набрать два балла в сложнейших поединках. Матч на выезде против «армейцев» будет еще тяжелее, чем предыдущие туры, поэтому даже ничья стала бы для гостей прекрасным результатом. В двух последних матчах «Факел» сыграл вничью с «Динамо» Москва (3:3) и уступил «Ахмату» (1:2).

Информация для ставок

  • ЦСКА не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • «Факел» забивает в восьми из десяти последних матчей на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды борются за разные цели в этом сезоне, но никто не хочет терять очки на старте чемпионата. Тем не менее, предполагаем, что у «армейцев» не будет больших проблем с результатом в этом матче. Сделать ставку на победу ЦСКА с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.10 1.71 1.66 2.18
Мелбет 2.28 1.74
1XBET 2.28 1.74
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 09:46
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
2e6vehgdnm4e
2e6vehgdnm4e
сегодня в 09:45
Фаворит матча ЦСКА
Гость
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