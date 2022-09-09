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ЦСКА — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (10.09.2022)

сегодня, 10:19
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Сделать выбор в пользу гостей можно по 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.743.924.63
Лига Ставок 1.74 3.90 4.80
Мелбет 1.78 4.08 4.78
1XBET 1.78 4.08 4.78

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.98. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

ЦСКА продолжает погоню за «Зенитом» в чемпионате, но уже отстает на три пункта. Коллектив идет на втором месте с 17 баллами и опережает ближайшего соперника лишь по дополнительным показателям. Предстоящий матч с «Краснодаром» будет непростым и в случае потери очков «армейцы» могут только усугубить ситуацию в турнирной таблице. В прошлом туре ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0), а в кубке страны оказался сильнее «Торпедо» (2:0).

«Краснодар» проводит отличный отрезок чемпионата и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Команда на данный момент занимает третье место с 17 баллами и предстоящую встречу можно назвать битвой за вторую позицию. В двух последних матчах «Краснодара» были зафиксированы победы над «Сочи» (2:1) и «Краснодаром» (2:0).

Информация для ставок

  • ЦСКА уступил только в одном матче из десяти последних во всех турнирах
  • «Краснодар» забивал в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • ЦСКА выиграл три из пяти последних домашних матчей у «Краснодара»

Прогноз

Оба коллектива редко проигрывают, поэтому матч обещает быть сложным и напряженным. Предлагаем обратиться к статистике и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.41 2.04 1.84 1.58 2.42
Лига Ставок 2.95 1.38 1.98 1.80 1.57 2.37
Мелбет 2.11 1.85
1XBET 2.11 1.85
Все комментарии
denpwy5sp4t5
denpwy5sp4t5
сегодня в 13:32
Фаворит матча ЦСКА
Гость
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