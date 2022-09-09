ЦСКА — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (10.09.2022)

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сегодня, 10:19

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Сделать выбор в пользу гостей можно по 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.98. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

ЦСКА продолжает погоню за «Зенитом» в чемпионате, но уже отстает на три пункта. Коллектив идет на втором месте с 17 баллами и опережает ближайшего соперника лишь по дополнительным показателям. Предстоящий матч с «Краснодаром» будет непростым и в случае потери очков «армейцы» могут только усугубить ситуацию в турнирной таблице. В прошлом туре ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0), а в кубке страны оказался сильнее «Торпедо» (2:0).

«Краснодар» проводит отличный отрезок чемпионата и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Команда на данный момент занимает третье место с 17 баллами и предстоящую встречу можно назвать битвой за вторую позицию. В двух последних матчах «Краснодара» были зафиксированы победы над «Сочи» (2:1) и «Краснодаром» (2:0).

Информация для ставок

ЦСКА уступил только в одном матче из десяти последних во всех турнирах

уступил только в одном матче из десяти последних во всех турнирах «Краснодар» забивал в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

ЦСКА выиграл три из пяти последних домашних матчей у «Краснодара»

Прогноз

Оба коллектива редко проигрывают, поэтому матч обещает быть сложным и напряженным. Предлагаем обратиться к статистике и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.