ЦСКА — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (23.07.2022)

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21 июля 2022, 13:47

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.25, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

ЦСКА , как и «Сочи» стал одним из трех коллективов, который начал новый сезон с победы. У команды остались счеты с нынешним соперником еще с прошлого года, поэтому предстоящая встреча не обделена интригой и битва будет за каждый сантиметр футбольного поля. В стартовом туре ЦСКА обыграл «Урал» (2:0), а немного ранее в товарищеском поединке оказался сильнее «Сочи» (2:1).

«Сочи» уже в первом туре подтвердил свои намерения «не понижать планку» и бороться в чемпионате России за самые высокие места. Уже во втором туре коллектив ждет серьезный соперник и по качеству игры команд в этой встрече станет понятно, кто лучше подготовился к сезону. В чемпионате России «Сочи» обыграл на выезде новичка московское «Торпедо» (3:1), а в товарищеском матче уступил ЦСКА (1:2).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах «Сочи» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

ЦСКА не смог выиграть ни одного из трех домашних поединков с «Сочи»

Прогноз

Оба коллектива хорошо начали чемпионат, поэтому выбирать победителя было бы довольно опасно для бюджета. Рекомендуем опереться на статистику и сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.