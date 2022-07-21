ЦСКА — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (23.07.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.25, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.
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сегодня, 15:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73.
Форма команд
ЦСКА, как и «Сочи» стал одним из трех коллективов, который начал новый сезон с победы. У команды остались счеты с нынешним соперником еще с прошлого года, поэтому предстоящая встреча не обделена интригой и битва будет за каждый сантиметр футбольного поля. В стартовом туре ЦСКА обыграл «Урал» (2:0), а немного ранее в товарищеском поединке оказался сильнее «Сочи» (2:1).
«Сочи» уже в первом туре подтвердил свои намерения «не понижать планку» и бороться в чемпионате России за самые высокие места. Уже во втором туре коллектив ждет серьезный соперник и по качеству игры команд в этой встрече станет понятно, кто лучше подготовился к сезону. В чемпионате России «Сочи» обыграл на выезде новичка московское «Торпедо» (3:1), а в товарищеском матче уступил ЦСКА (1:2).
Информация для ставок
- ЦСКА выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Сочи» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- ЦСКА не смог выиграть ни одного из трех домашних поединков с «Сочи»
Прогноз
Оба коллектива хорошо начали чемпионат, поэтому выбирать победителя было бы довольно опасно для бюджета. Рекомендуем опереться на статистику и сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.