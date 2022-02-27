«Брондбю» – «Сённерйюск». Прогноз на матч датской Суперлиги (28.02.2022)

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сегодня, 20:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом встречи являются хозяева. Поставить на победу «Брондбю» можно по коэффициенту 1.5. Успех «Сённерйюска» оценивается по 6.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.34.

Букмекерыне верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Брондбю» готовился к возобновлению официальных матчей через товарищеские встречи на сборах. Там команда потерпела поражения от «Зенита» и «Видовре ИФ» с одинаковым счетом (1:2), но выйдя на игру чемпионата против «Норшелланда» без проблем обыграла его со счетом (2:0).

«Сённерйюск» также готовился через контрольные поединки и тоже не смог одержать победу. Соперниками клуба были «Силькеборг» (0:1) и «Ольборг» (0:0). После них команда в рамках 18 тура чемпионата приняла дома «Орхус» и уступила со счетом (0:2).

Информация для ставок

«Брондбю» проиграл дома четыре из шести последних матчей

Безвыигрышная серия «Сённерйюска» насчитывает четыре игры

Два из трех минувших очных поединка закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних выездных встреч «Сённерйюска» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре нас ждет противостояние двух неуступчивых команд, но хозяева поля сразу возьмут игру под контроль и, скорее всего, доведут ее до необходимого для себя результата. Сделать ставку на победу «Брондбю» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5.