«Данубио» — «Уругвай Монтевидео». Прогноз на матч уругвайской Сегунды (08.07.2021)

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вчера, 22:24

«Данубио» сыграет против «Уругвай Монтевидео» в рамках очередного тура Сегунды Уругвая.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Данубио». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу «Уругвай Монтевидео» по 4.70.

Форма команд

«Данубио» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — десять баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла три поединка, один раз сыграла вничью и проиграла один матч. У клуба в активе пять забитых и три пропущенных мяча. В последних матчах эта команда выглядит очень хорошо, «Данубио», за который когда-то выступал известный голкипер Фабиан Карини, регулярно набирает баллы.

«Уругвай Монтевидео» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — четыре балла. В нынешнем сезоне «Уругвай» выиграл один поединок, столько же раз играл вничью и проиграл в трех матчах. У клуба в активе шесть забитых и семь пропущенных мячей. В последних матчах «Уругвай Монтевидео» выглядит не лучшим образом, команда часто теряет очки и проигрывает практически всем подряд. С таким подходом клубу будет очень тяжело в матче против «Данубио».

Информация для ставок

● «Данубио» выиграл три матча из последних пяти

● «Уругвай Монтевидео» выиграл один поединок из последних пяти

● «Данубио» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.17.