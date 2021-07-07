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«Данубио» — «Уругвай Монтевидео». Прогноз на матч уругвайской Сегунды (08.07.2021)

вчера, 22:24

«Данубио» сыграет против «Уругвай Монтевидео» в рамках очередного тура Сегунды Уругвая.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Данубио». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу «Уругвай Монтевидео» по 4.70.

Форма команд

«Данубио» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — десять баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла три поединка, один раз сыграла вничью и проиграла один матч. У клуба в активе пять забитых и три пропущенных мяча. В последних матчах эта команда выглядит очень хорошо, «Данубио», за который когда-то выступал известный голкипер Фабиан Карини, регулярно набирает баллы.

«Уругвай Монтевидео» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — четыре балла. В нынешнем сезоне «Уругвай» выиграл один поединок, столько же раз играл вничью и проиграл в трех матчах. У клуба в активе шесть забитых и семь пропущенных мячей. В последних матчах «Уругвай Монтевидео» выглядит не лучшим образом, команда часто теряет очки и проигрывает практически всем подряд. С таким подходом клубу будет очень тяжело в матче против «Данубио».

Информация для ставок

● «Данубио» выиграл три матча из последних пяти
● «Уругвай Монтевидео» выиграл один поединок из последних пяти
● «Данубио» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.17.

Ставки на футбольные матчи
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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:26
Хозяева не проиграют
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