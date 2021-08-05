«Ден Босх» — «Хельмонд». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (06.08.2021)

1628180188

вчера, 19:16

«Ден Босх» примет «Хельмонд» в рамках первого тура второй по силе лиги Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити представили следующие котировки на грядущий поединок: победа «Ден Босх» по коэффициенту 2.10. Также можно поставить на ничейный исход за 3.50 и на победу гостей за 3.20.

Форма команд

«Ден Босх» в товарищеских матчах смотрелся очень плохо. Эта команда проигрывала практически в каждом матче. У клуба лишь одна победа в товарищеских встречах. «Ден Босх» откровенно провалил предсезонную подготовку, но это не значит, что клуб будет играть таким же образом в чемпионате Нидерландов. Команда находится в плохой форме, но может удивить своего соперника в первом туре. В товарищеских поединках нарабатывают схему и основной состав, поэтому стоит ожидать сюрприза от клуба.

«Хельмонд» в товарищеских матчах выглядел неплохо. Команда дважды выиграла и один раз проиграла. В последних поединках клуб проявил характер и смог вырвать победу. «Хельмонд» не лучшим образом провел свой прошлый сезон во второй по силе лиге Нидерландов, но доказал, что способен вернуться и показать лучший футбол. Команда хороша в атаке, но много пропускает.

Информация для ставок

«Хельмонд» выиграл два матча из последних пяти

«Ден Босх» проиграл четыре поединка кряду

«Хельмонд» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа хозяев и ТМ 3.5 по коэффициенту 3.20.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Дерби Каунти» в матче с «Хаддерсфилдом».