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«Ден Босх» — «Хельмонд». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (06.08.2021)

вчера, 19:16

«Ден Босх» примет «Хельмонд» в рамках первого тура второй по силе лиги Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.293.783.02
BetBoom 2.28 3.65 2.75

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити представили следующие котировки на грядущий поединок: победа «Ден Босх» по коэффициенту 2.10. Также можно поставить на ничейный исход за 3.50 и на победу гостей за 3.20.

Форма команд

«Ден Босх» в товарищеских матчах смотрелся очень плохо. Эта команда проигрывала практически в каждом матче. У клуба лишь одна победа в товарищеских встречах. «Ден Босх» откровенно провалил предсезонную подготовку, но это не значит, что клуб будет играть таким же образом в чемпионате Нидерландов. Команда находится в плохой форме, но может удивить своего соперника в первом туре. В товарищеских поединках нарабатывают схему и основной состав, поэтому стоит ожидать сюрприза от клуба.

«Хельмонд» в товарищеских матчах выглядел неплохо. Команда дважды выиграла и один раз проиграла. В последних поединках клуб проявил характер и смог вырвать победу. «Хельмонд» не лучшим образом провел свой прошлый сезон во второй по силе лиге Нидерландов, но доказал, что способен вернуться и показать лучший футбол. Команда хороша в атаке, но много пропускает.

Информация для ставок

  • «Хельмонд» выиграл два матча из последних пяти
  • «Ден Босх» проиграл четыре поединка кряду
  • «Хельмонд» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа хозяев и ТМ 3.5 по коэффициенту 3.20.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Дерби Каунти» в матче с «Хаддерсфилдом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.62 1.88 2.00
BetBoom 4.20 1.18 2.40 1.50 1.90 1.80
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bnbear22u6th
bnbear22u6th
вчера в 22:59
Футбольный клуб «Ден Босх» (Хертогенбос) выиграет матч.
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