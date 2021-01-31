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«Ден Хааг» — «Спарта». Прогноз на матч Эредивизие (31.01.2021)

вчера, 15:12

«Ден Хааг» 31 января 2021 года принимает на своем поле «Спарту». Матч состоится в рамках 20-го тура нидерландской Эредивизие. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.764.191.72
Fonbet Live! 7.80 1.45 4.10
Лига ставок 4.90 3.90 1.64

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Спарты» и советуют ставить на эту команду по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на победу «Ден Хааг» — коэффициент 4.90. Ничейный исход оценивают в 4.10. Это будет непростой поединок для команд, но «Спарте» очки нужнее.

Форма команд

«Ден Хааг» находится на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 11 баллов. Команда играет в очень плохой футбол и заслуженно находится на своем месте. Свой последний поединок клуб проиграл со счетом 0:3 в матче против «Гронингена». «Ден Хааг» имеет все шансы вылететь в низший дивизион, если продолжит играть в том же духе.

«Спарта» находится на десятой строчке в таблице и имеет в активе 22 пункта. Командой руководит Хэнк Фрейзер. Несмотря на то, что «Спарта» проводит не лучший сезон, она хочет сохранить место в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов. Свой последний матч команда сыграла вничью со счетом 0:0.

Информация для ставок

  • «Ден Хааг» не выиграл ни в одном из пяти последних матчей
  • «Ден Хааг» пропустил 44 гола — один из худших показателей в лиге
  • «Спарта» победила лишь в одном матче из последних пяти

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить ставки на то, что в этом матче победит «Спарта» и обе команды забьют — коэффициент 3.20.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бешикташ» — «Трабзонспор».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.764.191.72
Fonbet Live! 7.80 1.45 4.10
Лига ставок 4.90 3.90 1.64
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Спарта (Роттердам)
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