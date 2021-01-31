«Ден Хааг» — «Спарта». Прогноз на матч Эредивизие (31.01.2021)

1612095135

вчера, 15:12

«Ден Хааг» 31 января 2021 года принимает на своем поле «Спарту». Матч состоится в рамках 20-го тура нидерландской Эредивизие. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Спарты» и советуют ставить на эту команду по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на победу «Ден Хааг» — коэффициент 4.90. Ничейный исход оценивают в 4.10. Это будет непростой поединок для команд, но «Спарте» очки нужнее.

Форма команд

«Ден Хааг» находится на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 11 баллов. Команда играет в очень плохой футбол и заслуженно находится на своем месте. Свой последний поединок клуб проиграл со счетом 0:3 в матче против «Гронингена». «Ден Хааг» имеет все шансы вылететь в низший дивизион, если продолжит играть в том же духе.

«Спарта» находится на десятой строчке в таблице и имеет в активе 22 пункта. Командой руководит Хэнк Фрейзер. Несмотря на то, что «Спарта» проводит не лучший сезон, она хочет сохранить место в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов. Свой последний матч команда сыграла вничью со счетом 0:0.

Информация для ставок

«Ден Хааг» не выиграл ни в одном из пяти последних матчей

«Ден Хааг» пропустил 44 гола — один из худших показателей в лиге

«Спарта» победила лишь в одном матче из последних пяти

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить ставки на то, что в этом матче победит «Спарта» и обе команды забьют — коэффициент 3.20.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бешикташ» — «Трабзонспор».