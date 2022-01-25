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«Депортиво Кали» — «Толима». Прогноз на матч Колумбийской А-лиги (27.01.2022)

вчера, 17:00

27 января 2022 года «Депортиво Кали» примет «Толима» в рамках второго тура Колумбийской А-лиги. Матч пройдет на стадионе «Депортиво Кали» в Кали. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Колумбии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.18 2.80 3.75
Мелбет 2.22 3.15 3.34
1XBET 2.22 3.15 3.34
BetBoom 2.23 2.91 3.66

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Кали». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.17. Ничейный исход оценивается в 2.80, а победа гостей в 3.76. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Депортиво Кали» идет в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — ни одного балла. У команды одно поражение и два пропущенных мяча. Коллектив забил лишь один гол. В последних матчах «Кали» играет очень плохо и часто теряет очки. У коллектива было поражение от «Хагуареса» со счетом 2:1, а также победа над «Толима» 1:2 и ничья с тем же клубом 1:1. У этой команды большие проблемы с атакой.

«Толима», в отличие от своего оппонента, выступает еще хуже. У команды в последних поединках не ладится с забитыми мячами, а оборона разрушается спустя несколько минут после начала матча. Коллектив уступил «Медельину» 1:0, а затем проиграл «Депортиво Кали» 1:2 и сыграл вничью с этим же клубом 1:1. В нынешнем сезоне «Толима» идет на 19-й строчке в турнирной таблице и не набрал ни одного очка. У команды один пропущенный мяч и одно поражение.

Информация для ставок

  • «Кали» проиграл два матча из последних пяти
  • «Толима» не побеждает четыре поединка подряд
  • У «Депортиво Кали» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.95. Команды плохо играют в атаке, но конкретно в этом матче могут выдать хорошее шоу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.56 2.49
1XBET 1.56 2.49
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:59
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:43
Возможен ничейный результат
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