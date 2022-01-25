«Депортиво Кали» — «Толима». Прогноз на матч Колумбийской А-лиги (27.01.2022)

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вчера, 17:00

27 января 2022 года «Депортиво Кали» примет «Толима» в рамках второго тура Колумбийской А-лиги. Матч пройдет на стадионе «Депортиво Кали» в Кали. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Колумбии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Кали». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.17. Ничейный исход оценивается в 2.80, а победа гостей в 3.76. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Депортиво Кали» идет в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — ни одного балла. У команды одно поражение и два пропущенных мяча. Коллектив забил лишь один гол. В последних матчах «Кали» играет очень плохо и часто теряет очки. У коллектива было поражение от «Хагуареса» со счетом 2:1, а также победа над «Толима» 1:2 и ничья с тем же клубом 1:1. У этой команды большие проблемы с атакой.

«Толима», в отличие от своего оппонента, выступает еще хуже. У команды в последних поединках не ладится с забитыми мячами, а оборона разрушается спустя несколько минут после начала матча. Коллектив уступил «Медельину» 1:0, а затем проиграл «Депортиво Кали» 1:2 и сыграл вничью с этим же клубом 1:1. В нынешнем сезоне «Толима» идет на 19-й строчке в турнирной таблице и не набрал ни одного очка. У команды один пропущенный мяч и одно поражение.

Информация для ставок

«Кали» проиграл два матча из последних пяти

«Толима» не побеждает четыре поединка подряд

У «Депортиво Кали» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.95. Команды плохо играют в атаке, но конкретно в этом матче могут выдать хорошее шоу.