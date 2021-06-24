«Депортиво Мальдонадо» — «Прогресо». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (24.06.2021)

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вчера, 05:07

«Депортиво Мальдонадо» сыграет против «Прогресо» в рамках 7-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Депортиво Мальдонадо» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. В случае победы «Прогресо» зайдет коэффициент 3.00. Ничейный исход котируется в 2.95.

Форма команд

«Депортиво Мальдонадо» набрал восемь баллов и расположился на десятой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. В последнем туре «Депортиво» потерпел разгромное поражение от «Пеньяроля» (0:4).

«Прогресо» в нынешнем сезоне набрал всего 3 очка и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 3 ничьи и 3 поражения. Клуб еще ни разу не побеждал в этом сезоне, забил два гола и пропустил десять мячей.

Информация для ставок

«Прогресо» не побеждает восемь матчей кряду

«Депортиво Мальдонадо» выиграл два матча из последних пяти

«Прогресо» пропустил четыре мяча в трех гостевых матчах этого сезона

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Прогресо» с учетом форы (0) по коэффициенту 2.02.