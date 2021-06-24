«Депортиво Мальдонадо» — «Прогресо». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (24.06.2021)

«Депортиво Мальдонадо» сыграет против «Прогресо» в рамках 7-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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1 : 1
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Депортиво Мальдонадо» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. В случае победы «Прогресо» зайдет коэффициент 3.00. Ничейный исход котируется в 2.95.
Форма команд
«Депортиво Мальдонадо» набрал восемь баллов и расположился на десятой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. В последнем туре «Депортиво» потерпел разгромное поражение от «Пеньяроля» (0:4).
«Прогресо» в нынешнем сезоне набрал всего 3 очка и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 3 ничьи и 3 поражения. Клуб еще ни разу не побеждал в этом сезоне, забил два гола и пропустил десять мячей.
Информация для ставок
- «Прогресо» не побеждает восемь матчей кряду
- «Депортиво Мальдонадо» выиграл два матча из последних пяти
- «Прогресо» пропустил четыре мяча в трех гостевых матчах этого сезона
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — победа «Прогресо» с учетом форы (0) по коэффициенту 2.02.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.1 на победу хозяев с учетом форы (-2.5) в матче ХИК — КТП.