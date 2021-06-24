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«Депортиво Мальдонадо» — «Прогресо». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (24.06.2021)

вчера, 05:07

«Депортиво Мальдонадо» сыграет против «Прогресо» в рамках 7-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Депортиво Мальдонадо» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. В случае победы «Прогресо» зайдет коэффициент 3.00. Ничейный исход котируется в 2.95.

Форма команд

«Депортиво Мальдонадо» набрал восемь баллов и расположился на десятой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. В последнем туре «Депортиво» потерпел разгромное поражение от «Пеньяроля» (0:4).

«Прогресо» в нынешнем сезоне набрал всего 3 очка и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 3 ничьи и 3 поражения. Клуб еще ни разу не побеждал в этом сезоне, забил два гола и пропустил десять мячей.

Информация для ставок

  • «Прогресо» не побеждает восемь матчей кряду
  • «Депортиво Мальдонадо» выиграл два матча из последних пяти
  • «Прогресо» пропустил четыре мяча в трех гостевых матчах этого сезона

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Прогресо» с учетом форы (0) по коэффициенту 2.02.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.1 на победу хозяев с учетом форы (-2.5) в матче ХИК — КТП.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.48 1.88 1.97 1.49 2.78
Лига Ставок 2.41 1.53 1.73 2.03 1.39 2.85
Мелбет 1.78 1.97
1XBET 1.70 2.16
BetBoom 2.45 1.51 1.75 2.00 1.41 2.77
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:17
Хозяева не проиграют
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