«Дерби Каунти» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2022)

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вчера, 16:54

В среду, 23 февраля 2022 года состоится поединок «Дерби Каунти — Миллуолл». Игра пройдет на домашней арене «Дерби Каунти» в рамках очередного тура Английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Дерби Каунти». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.70. Ничейный исход оценивается в 3.05, а победа гостей в 2.85. Дополнительная ставка — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Дерби Каунти» идет на 22-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 21 балл. У коллектива десять побед. 12 ничьих и десять поражений. Стоит отметить, что с этой команды сняли 21 балл из-за финансовых проблем. «Дерби», который тренирует Уэйн Руни, забил в этом сезоне 33 гола и пропустил 35 мячей. В последних встречах «Дерби Каунти» выглядит неплохо — победы над «Петерборо Юнайтед» со счетом 1:0 и над «Халл Сити» 3:1, а также поражение от «Мидлсбро» 4:1.

«Миллуолл» идет в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 43 балла. У команды 11 побед, десять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 33 гола и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Миллуолл» выглядит хорошо и часто набирает драгоценные баллы — победы над КПР со счетом 2:0 и над «Кардифф Сити» 2:1, а также поражение от «Фулхэма» 3:0.

Информация для ставок

«Миллуолл» выиграл три матча из последних пяти

«Дерби Каунти» выиграл два матча из последних пяти

У «Миллуолла» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 2.03. Эти команды хорошо играют в атаке, есть вероятность, что они обе смогут отличиться в этом матче.