«Динамо» Киев — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (17.08.2022)

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сегодня, 12:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бенфика». Команда играет на выезде в городе Лодзь (Польша), и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Динамо» Киев оценивается за 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Динамо» Киев с трудом преодолело оба раунда квалификации, добиваясь побед лишь в дополнительном времени. Тем не менее, команда проявляла характер и заслуженно прошла в финал, где их будет ждать абсолютно другой по уровню соперник, что подтверждают котировки букмекеров, которые не верят в украинцев. Два последних матча киевского клуба закончились победами над «Штурмом» (1:0) и (2:1 в доп. Время).

«Бенфика» показала хорошие результаты в Лиге Чемпионов прошлого сезона и надеется повторить свой успех сейчас. Для этого необходимо пройти вице-чемпиона Украины в противостоянии с которым «орлы» выглядят большими фаворитами. Уже в первом матче от португальцев ждут хорошего результата, чтобы закрепить успех на своем стадионе. В прошлой игре чемпионата страны «Бенфика» минимально обыграла «Каса Пиа» (1:0), а ранее оказалась и во второй раз сильнее «Мидтьюлланда» (3:1).

Информация для ставок

«Динамо» Киев выиграло только три матча из десяти последних в основное время

«Бенфика» одерживает победы в десяти поединках подряд во всех турнирах

«Бенфика» выиграла у «Динамо» Киев четыре из шести последних матчей

Шесть последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды не радуют зрителей забитыми мячами в личных встречах, а поэтому мы можем предположить, что и в этот нас ждет закрытая игра. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.