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«Динамо» Киев — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (17.08.2022)

сегодня, 12:00
Бенфика (Лиссабон)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бенфика». Команда играет на выезде в городе Лодзь (Польша), и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Динамо» Киев оценивается за 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.823.631.77
Лига Ставок 4.90 3.85 1.74
Мелбет 5.05 4.04 1.75
1XBET 5.05 4.04 1.75

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Динамо» Киев с трудом преодолело оба раунда квалификации, добиваясь побед лишь в дополнительном времени. Тем не менее, команда проявляла характер и заслуженно прошла в финал, где их будет ждать абсолютно другой по уровню соперник, что подтверждают котировки букмекеров, которые не верят в украинцев. Два последних матча киевского клуба закончились победами над «Штурмом» (1:0) и (2:1 в доп. Время).

«Бенфика» показала хорошие результаты в Лиге Чемпионов прошлого сезона и надеется повторить свой успех сейчас. Для этого необходимо пройти вице-чемпиона Украины в противостоянии с которым «орлы» выглядят большими фаворитами. Уже в первом матче от португальцев ждут хорошего результата, чтобы закрепить успех на своем стадионе. В прошлой игре чемпионата страны «Бенфика» минимально обыграла «Каса Пиа» (1:0), а ранее оказалась и во второй раз сильнее «Мидтьюлланда» (3:1).

Информация для ставок

  • «Динамо» Киев выиграло только три матча из десяти последних в основное время
  • «Бенфика» одерживает победы в десяти поединках подряд во всех турнирах
  • «Бенфика» выиграла у «Динамо» Киев четыре из шести последних матчей
  • Шесть последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды не радуют зрителей забитыми мячами в личных встречах, а поэтому мы можем предположить, что и в этот нас ждет закрытая игра. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.51 1.85 1.99 1.44 2.83
Лига Ставок 2.55 1.50 1.80 1.98 1.43 2.75
Мелбет 1.92 2.03
1XBET 1.92 2.03
Все комментарии
nfg8ee7uk6xd
nfg8ee7uk6xd
сегодня в 14:51
Фаворит матча «Бенфика»
rk8xusgn2dc8
rk8xusgn2dc8
сегодня в 12:50
Победу одержит «Бенфика»
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