«Динамо» Загреб — «Буде-Глимт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:39

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом поединке букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Буде-Глимт», зайдет коэффициент 4.2. Ничью в этом поединке можно выбрать по 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

Хорватский клуб уступил в первой встрече, но сохраняет неплохие шансы побороться за выход уже на своем стадионе. Соперник у «Динамо» Загреб очень непростой, поэтому от коллектива потребуется максимальная концентрация. В чемпионате Хорватии команда идет на первом месте с 16 очками, опережая ближайшего соперника на пять баллов. В двух последних матчах «Динамо» Загреб разгромил «Осиек» (5:2) и уступил «Буде-Глимт» (0:1).

«Буде-Глимт» мечтает о выходе в группу Лиги Чемпионов, что станет настоящим успехом для всего норвежского футбола. Команда добилась минимального перевеса, который ничего ей не гарантирует перед стартом ответного поединка. В чемпионате Норвегии клуб идет только на третьем месте с 38 очками и уступает лидеру семь баллов. В прошлой игре «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Хам-Кам» (2:2), а ранее обыграл в Лиге Чемпионов «Динамо» Загреб (1:0).

Информация для ставок

«Буде-Глимт» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Восемь из десяти выездных матчей «Динамо» Загреб завершились исходом «обе забьют»

«Динамо» Загреб забивает на своем стадионе уже на протяжении 15 матчей подряд

Прогноз

«Динамо» Загреб является опытным еврокубковым бойцом и шанс выйти в групповой этап Лиги Чемпионов постарается использовать. Предполагаем, что хорватский клуб в этот раз окажется сильнее соперника. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.