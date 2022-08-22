«Динамо» Загреб — «Буде-Глимт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Ставки букмекеров
Фаворитами в этом поединке букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Буде-Глимт», зайдет коэффициент 4.2. Ничью в этом поединке можно выбрать по 3.9.
Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
Хорватский клуб уступил в первой встрече, но сохраняет неплохие шансы побороться за выход уже на своем стадионе. Соперник у «Динамо» Загреб очень непростой, поэтому от коллектива потребуется максимальная концентрация. В чемпионате Хорватии команда идет на первом месте с 16 очками, опережая ближайшего соперника на пять баллов. В двух последних матчах «Динамо» Загреб разгромил «Осиек» (5:2) и уступил «Буде-Глимт» (0:1).
«Буде-Глимт» мечтает о выходе в группу Лиги Чемпионов, что станет настоящим успехом для всего норвежского футбола. Команда добилась минимального перевеса, который ничего ей не гарантирует перед стартом ответного поединка. В чемпионате Норвегии клуб идет только на третьем месте с 38 очками и уступает лидеру семь баллов. В прошлой игре «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Хам-Кам» (2:2), а ранее обыграл в Лиге Чемпионов «Динамо» Загреб (1:0).
Информация для ставок
- «Буде-Глимт» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- Восемь из десяти выездных матчей «Динамо» Загреб завершились исходом «обе забьют»
- «Динамо» Загреб забивает на своем стадионе уже на протяжении 15 матчей подряд
Прогноз
«Динамо» Загреб является опытным еврокубковым бойцом и шанс выйти в групповой этап Лиги Чемпионов постарается использовать. Предполагаем, что хорватский клуб в этот раз окажется сильнее соперника. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.