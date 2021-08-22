«Динамо» — «Десна». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (22.08.2021)

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вчера, 13:12

В пятом туре чемпионата Украины киевское «Динамо» дома примет черниговскую «Десну». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом этой встречи букмекеры называют хозяев поля. Поставить на победу «Динамо» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.45. В случае победы «Десны» зайдет коэффициент 7.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Динамо» несколькими днями ранее провело перенесенный матч предыдущего тура, в котором не смогло обыграть «Ингулец» (1:1). Ранее киевляне побывали в Милане, где провели товарищескую встречу с «Интером». Навязать борьбу чемпиону Италии не получилось, на табло был зафиксирован счет (0:3).

«Десна» после стартовых четырех туров находится на первом месте в турнирной таблице со стопроцентным показателем набранных очков. Команда несмотря на все проблемы в межсезонье смогла достойно начать чемпионат, где в крайних турах обыграла «Ингулец» (2:0) И «Днепр-1» (2:1).

Информация для ставок

«Динамо» пропускает гол в свои ворота в четырех из пяти последних поединков

Победная серия «Десны» насчитывает пять матчей

В последних восьми играх с участием «Динамо» было забито минимум два гола

Крайняя очная встреча завершилась вничью (1:1)

Прогноз

«Динамо» после потерь очков в предыдущем туре намерено реабилитироваться перед родной публикой и показать футбол хорошего уровня. Команда будет владеть преимуществом, которого должно хватить для достижения положительного результата. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Динамо» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили прогноз на матч «Колос» – «Александрия».