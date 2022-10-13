«Динамо» Москва – «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (15.10.2022)

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вчера, 10:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Оренбурга» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Динамо» Москва не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате и довольно быстро скатилось в середину турнирной таблицы. Сейчас коллектив расположился на девятом месте с 17 очками и отстает от нынешнего соперника на один пункт, поэтому имеет дополнительную мотивацию для победы. Два последних матча «Динамо» Москва завершились ничьей с ЦСКА (1:1) и поражением от «Ахмата» (1:2).

«Оренбург» приятно удивляет своих болельщиков в последний месяц и за пять туров смог набрать 12 баллов, что является прекрасным результатом. Это помогло коллективу выйти на седьмое место с 18 очками и отставание от ближайшего соперника составляет всего два пункта. В прошлом туре РПЛ «Оренбург» обыграл на своем поле «Ахмат» (2:1), а ранее разгромил «Сочи» (4:1).

Информация для ставок

«Оренбург» выиграл четыре последних матча во всех турнирах

«Динамо» Москва забивало в восьми из десяти домашних встречах за последнее время

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Оренбург» выиграл три из пяти последних матчей у «Динамо» М

Прогноз

«Динамо» Москва выступает гораздо слабее, чем на старте чемпионата, и мы предполагаем, что команда не сможет набрать полноценные три очка в этом матче. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.