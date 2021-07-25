«Дижон» — «Сошо». Прогноз на матч французской Лиги 2 (26.07.2021)

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вчера, 21:31

Большой футбол возвращается на телеэкраны. Вторая по силе лига Франции готовится к старту сезона, на очереди поединок, который обязательно нужно посмотреть — «Дижон — Сошо». Эти клубы неплохо выступают в чемпионатах по меркам французских команд, так что за их выступлениями всегда интересно наблюдать. Букмекеры БК Фонбет представляют котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Дижон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.35 или на победу «Сошо» по коэффициенту 3.30.

Форма команд

«Дижон» готовился к сезону в товарищеских матчах, но нельзя сказать, что клуб был успешен. Команда проиграла четыре поединка и один раз сыграла вничью. У клуба практически в каждом матче были проблемы с обороной, иногда просто не везло, но в любом случае можно сказать, что «Дижон» не готов к сезону. Команда рискует провалить старт Лиги 2, если будет и дальше продолжать в том же духе. У болельщиков большие надежды на клуб, учитывая то, что «Дижон» часто выступает в высшей лиге, поклонники хотят триумфального возвращения.

«Сошо» неплох в товарищеских матчах. Клуб выиграл четыре поединка и проиграл всего один раз. Единственное поражение «Сошо» нанес клуб «Сьон», который выиграл у французов со счётом 3:1. В остальном «Сошо» смотрелся очень даже неплохо. Клуб может прогрессировать и финишировать в топ-3 в этом сезоне, а также побороться за попадание в высшую лигу. «Сошо» заждались в чемпионате Франции, стоит ожидать от клуба агрессивной игры, команда умеет забивать и всегда делает это красиво.

Информация для ставок

«Сошо» выиграл три матча из последних пяти

«Дижон» не побеждает пять игр кряду

«Сошо» забивает как минимум один мяч шесть игр кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу «Десны» в матче чемпионата Украины.