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«Дижон» — «Сошо». Прогноз на матч французской Лиги 2 (26.07.2021)

вчера, 21:31

Большой футбол возвращается на телеэкраны. Вторая по силе лига Франции готовится к старту сезона, на очереди поединок, который обязательно нужно посмотреть — «Дижон — Сошо». Эти клубы неплохо выступают в чемпионатах по меркам французских команд, так что за их выступлениями всегда интересно наблюдать. Букмекеры БК Фонбет представляют котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Дижон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.35 или на победу «Сошо» по коэффициенту 3.30.

Форма команд

«Дижон» готовился к сезону в товарищеских матчах, но нельзя сказать, что клуб был успешен. Команда проиграла четыре поединка и один раз сыграла вничью. У клуба практически в каждом матче были проблемы с обороной, иногда просто не везло, но в любом случае можно сказать, что «Дижон» не готов к сезону. Команда рискует провалить старт Лиги 2, если будет и дальше продолжать в том же духе. У болельщиков большие надежды на клуб, учитывая то, что «Дижон» часто выступает в высшей лиге, поклонники хотят триумфального возвращения.

«Сошо» неплох в товарищеских матчах. Клуб выиграл четыре поединка и проиграл всего один раз. Единственное поражение «Сошо» нанес клуб «Сьон», который выиграл у французов со счётом 3:1. В остальном «Сошо» смотрелся очень даже неплохо. Клуб может прогрессировать и финишировать в топ-3 в этом сезоне, а также побороться за попадание в высшую лигу. «Сошо» заждались в чемпионате Франции, стоит ожидать от клуба агрессивной игры, команда умеет забивать и всегда делает это красиво.

Информация для ставок

  • «Сошо» выиграл три матча из последних пяти
  • «Дижон» не побеждает пять игр кряду
  • «Сошо» забивает как минимум один мяч шесть игр кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу «Десны» в матче чемпионата Украины.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.68 1.67 2.25
Лига Ставок 2.20 1.62 1.65 2.16
Мелбет 1.53 2.67
1XBET 1.53 2.67
BetBoom 1.82 1.92 1.47 2.52 1.22 3.90
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wrr4zea5raf7
wrr4zea5raf7
вчера в 22:02
«Дижон» одержит победу.
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