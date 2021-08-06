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«Днепр-1» — «Мариуполь». Прогноз на матч чемпионата Украины (07.08.2021)

вчера, 21:32

В третьем туре чемпионата Украины нас ждет встреча «Днепра-1» и «Мариуполя». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.594.015.65
Мелбет 1.48 4.50 6.25
1XBET Live! 1.02 21.00 38.00

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют хозяев поля. Ставки на их победу принимают в БК Мелбет по коэффициенту 1.6. В случае победы гостей зайдет коэффициент 5.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.1. Ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Днепр-1» с хорошим результатом закончил прошлую игру против «Черноморца» (3:0), в первом же туре днепряне расписали результативную ничью (2:2) с «Ворсклой». В целом «Днепр-1» показывает хорошую игру, имеет в своем арсенале неплохих исполнителей и главный тренер постарается выжать из них максимум, решив задачу попадания в еврокубки.

«Мариуполь» тяжело входит в сезон, команда не очень уверенно провела стартовые туры, сначала была ничья со «Львовом» (1:1), а после обидное домашнее поражение от «Десны» (1:2). Выездной поединок против «Днепра-1» станет хорошим испытанием для молодых игроков приазовской команды, они получат возможность продемонстрировать свои лучшие качества с очень неуступчивым соперником.

Информация для ставок

  • «Днепр-1» победил всего два раза в последних восьми поединках
  • Забивная серия «Мариуполя» насчитывает четыре матча
  • В пяти из шести последних игр с участием «Днепра-1» было забито минимум два гола
  • Крайняя очная встреча завершилась ничьей (2:2)

Прогноз

Нас ждет очень напряженная встреча двух коллективов, которым необходимо брать очки. Хозяева поля будут иметь преимущество и создавать опасные моменты, но и гости умеют и любят забивать. Вполне вероятно, что нас ждут забитые мячи от обеих команд, а потому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч с участием одного из лидеров чемпионата Украины.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.10 1.74 1.63 2.28
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shlomo
shlomo
вчера в 21:33
Днепр выиграет
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