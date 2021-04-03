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«Дженоа» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

вчера, 13:45

В 29-м туре Серии А «Дженоа» сыграет домашний матч против «Фиорентины». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.443.002.51
Лига Ставок 3.70 3.10 2.25
Фонбет Live! 8.50 1.16 13.00
Мелбет 3.66 3.11 2.37
Pin-Up.ru 3.35 2.90 2.62

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.6 на победу «Фиорентины», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки по 3.0, а взять победу хозяев поля можно по коэффициенту 3.15.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по 2.2. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.72. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Дженоа» только в последнем матче смог одержать первую победу спустя несколько матчей чемпионата. Команда находится на 12-м месте в турнирной таблице и имеет хороший запас очков перед зоной вылета. Задачей команды остается сохранение прописки в Серии А. В последнем туре «Дженоа» выиграл на выезде у «Пармы» (2:1), а немного ранее сыграл вничью с «Удинезе» (1:1).

«Фиорентина» не радует своих болельщиков стабильными результатами и имеет на два пункта меньше, чем «Дженоа». Следующий матч станет для команды из Флоренции очень важным, ведь коллектив нуждается в очках, чтобы обезопасить себя от попадания в зону вылета Серии А. В последних матчах «Фиорентина» проиграла «Милану» (2:3) и крупно победила на выезде «Беневенто» (4:1).

Информация для ставок

• Последние четыре матча «Фиорентины» закончились исходом «обе забьют»
• «Дженоа» проиграл только два матча из последних десяти в чемпионате
• Последние три домашних матча «Дженоа» закончились ничейными результатами
• Четыре из пяти последних матчей между командами закончились вничью

Прогноз

Команды находятся по соседству в таблице и будут бороться за очки до самого финального свистка. Оба коллектива не будут идти вперед большими силами, поэтому мы считаем, что оптимальным вариантом в этом матче станет ничья. Сделать ставку, что команды не выявят победителя можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.0.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.74 1.64 2.38
Лига Ставок 2.13 1.72 1.61 2.33
Мелбет 1.67 2.40
Pin-Up.ru 2.12 1.75 1.62 2.35 1.32 3.50
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:59
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Дженоа»
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