«Дженоа» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

1617446723

вчера, 13:45

В 29-м туре Серии А «Дженоа» сыграет домашний матч против «Фиорентины». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.6 на победу «Фиорентины», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки по 3.0, а взять победу хозяев поля можно по коэффициенту 3.15.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по 2.2. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.72. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Дженоа» только в последнем матче смог одержать первую победу спустя несколько матчей чемпионата. Команда находится на 12-м месте в турнирной таблице и имеет хороший запас очков перед зоной вылета. Задачей команды остается сохранение прописки в Серии А. В последнем туре «Дженоа» выиграл на выезде у «Пармы» (2:1), а немного ранее сыграл вничью с «Удинезе» (1:1).

«Фиорентина» не радует своих болельщиков стабильными результатами и имеет на два пункта меньше, чем «Дженоа». Следующий матч станет для команды из Флоренции очень важным, ведь коллектив нуждается в очках, чтобы обезопасить себя от попадания в зону вылета Серии А. В последних матчах «Фиорентина» проиграла «Милану» (2:3) и крупно победила на выезде «Беневенто» (4:1).

Информация для ставок

• Последние четыре матча «Фиорентины» закончились исходом «обе забьют»

• «Дженоа» проиграл только два матча из последних десяти в чемпионате

• Последние три домашних матча «Дженоа» закончились ничейными результатами

• Четыре из пяти последних матчей между командами закончились вничью

Прогноз

Команды находятся по соседству в таблице и будут бороться за очки до самого финального свистка. Оба коллектива не будут идти вперед большими силами, поэтому мы считаем, что оптимальным вариантом в этом матче станет ничья. Сделать ставку, что команды не выявят победителя можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.0.