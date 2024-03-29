«Дженоа» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Серии А (30.03.2024)

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вчера, 09:44

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок отдает предпочтение хозяевам в этой встрече, сделать ставку на которых можно по коэффициенту 1.95. Успех «Фрозиноне» оценивается за 4.05. В случае ничейного результата сыграют ставки по коэффициенту 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2. Низовой исход матча немного отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.83. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Дженоа» набрал только пять очков в пяти последних турах, но благодаря предыдущим результатам имеет запас очков перед зоной вылета, поэтому может чувствовать себя в безопасности. На данный момент коллектив идет на 12 месте с 34 баллами и отстает от ближайшего турнира на семь пунктов. В случае победы команда имеет шанс лишь приблизиться к конкуренту в случае его осечки. Два последних матча «Дженоа» завершились ничьей с «Ювентусом» (0:0) и поражением от «Монцы» (2:3).

«Фрозиноне» практически не набирал очков в последних турах и закономерно опустился в зону вылета. Команда расположилась на 18 месте с 24 баллами и отстает на один пункт от ближайшего соперника. Чтобы сохранить прописку в Серии А гостям очень важно набирать очки в каждом матче, иначе шансов на спасение будет не так много, так как плотность команд в турнирной таблице очень высокая. В прошлом туре «Фрозиноне» на своем поле проиграл «Лацио» (2:3), а ранее уступил «Сассуоло» (0:1).

Информация для ставок

«Дженоа» выиграл четыре из десяти последних матчей на своем поле

«Фрозиноне» проиграл семь из десяти последних матчей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Четыре из шести поединков между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Дженоа» на своем поле постарается укрепить свои позиции против кризисного соперника и с большой вероятностью у них это получится. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95.