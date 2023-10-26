«Дженоа» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (27.10.2023)

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26 октября 2023, 22:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Дженоа». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Салернитаны» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Дженоа» очень сложно в этом сезоне цепляться за очки, но команда упорно старается держаться в середине таблицы, но пока может довольствоваться лишь 15 местом с восемью баллами. В домашней встрече с аутсайдером чемпионата «Салернитаной» у хозяев будет отличная возможность добыть важные три пункта. Два последних матча «Дженоа» завершились поражениями от «Милана» (0:1) и «Аталанты» (0:2).

У «Салернитаны» дела еще хуже, ведь коллектив идет в зоне вылета и за все туры смог добыть всего четыре пункта. Команда отстает на два балла от ближайшего соперника и нуждается в серьезных измениниях со стороны тренерского штаба. В предстоящем поединке гости рассчитывают как миниум не проиграть и пополнить свою копилку турнирной таблицы Серии А. В прошлом туре «Салернитана» сыграла вничью с «Кальяри» (2:2), а ранее крупно уступила «Монце» на выезде (0:3).

Информация для ставок

«Салернитана» не выигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Дженоа» одержала победу лишь в трех встречах из десяти последних

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Обе команды выглядят крайне нестабильно и победителя определить довольно сложно. Предлагаем поверить в низовой исход поединка и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.