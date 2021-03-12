«Дженоа» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (13.03.2021)

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вчера, 13:04

В 27-м туре серии А «Дженоа» сыграет домашний матч против «Удинезе». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на встречу, которая состоится 13 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.6 на победу «Удинезе», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки за 2.95, а взять победу хозяев можно за 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.46. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного (ТМ 2.5 стоит 1.58). Поставить на то, что команды обменяются голами можно за 1.98.

Форма команд

«Дженоа» давно не выигрывает и снова переживает кризис. Команда не показывает результатов, что очень расстраивает ее болельщиков и заставляет задуматься руководство клуба. Семь очков составляет запас коллектива до зоны вылета и если команда начнет стабильнее играть, понижение в классе им не грозит. В прошлом туре «Дженоа» проиграла «Роме» (0:1), а несколькими днями ранее сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1).

«Удинезе» в последних пяти матчах набрал восемь очков и поправил свое турнирное положение. Команда находится в середине таблицы и может не беспокоиться о вылете из чемпионата. Команда будет просто доигрывать сезон, стараясь радовать своих поклонников. В двух последних матчах «Удинезе» обыграл «Сассуоло» (2:0) и сыграл вничью с «Миланом» (1:1).

Информация для ставок

· «Удинезе» выиграл один матч из последних восьми выездных матчей.

· «Дженоа» семь матчей не проигрывает на своем стадионе.

· Шесть из семи матчей между командами на поле «Дженоа» заканчивались исходом «обе забьют».

· «Дженоа» девять матчей подряд не может обыграть «Удинезе».

Прогноз

Команды могут играть в свой футбол и не смотреть на результат. Считаем, что оптимальным вариантом для игроков будет «обе забьют». Сделать такую ставку с коэффициентом 1.98 можно в букмекерской конторе Мелбет.