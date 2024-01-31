«Эльче» — «Бургос». Прогноз на матч Сегунды (02.02.2024)

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вчера, 09:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Эльче». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.82. Победа «Бургоса» оценивается за 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.58. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Еще в прошлом сезоне «Эльче» играл в Ла Лиге, а сейчас борется за место в плей-офф Сегунды. Команда занимает девятое место с 37 баллами и опережает нынешнего соперника всего на один пункт. Этот матч можно назвать одним из ключевых во второй половине сезона, ведь поражение откинет хозяев сразу на 2-3 позиции. Два последних матча «Эльче» завершились выездной победой над «Андоррой» (1:0) и ничьей с «Вальядолидом» (0:0).

«Бургосу» не хватает стабильности в последние пару месяцев, однако клуб рано списывать со счетов, ведь за плей-офф ему вполне по силам побороться. Команда имеет в активе 36 баллов и обязана набирать очки, чтобы оставлять за собой реальные шансы на повышение в классе. В прошлом туре «Бургос» обыграл на своем поле «Альбасете» (2:1), а ранее на выезде уступил «Леганесу» (0:2).

Информация для ставок

«Эльче» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Бургос» проиграл четыре из десяти последних выездных поединков

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что поединок будет примерно равным, а команды не смогут выявить победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.