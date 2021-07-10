ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыШвеция. Высшая Лига 2021

«Эльфсборг» — «Эребру». Прогноз на матч чемпионата Швеции (11.07.2021)

вчера, 23:44

В 10-м туре чемпионата Швеции «Эльфсборг» примет дома одного из аутсайдеров — «Эребру». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.207.98
Лига Ставок 1.38 5.00 7.40
Фонбет 1.40 4.90 7.80
Мелбет 1.36 5.00 7.50
BetBoom 1.40 4.60 7.90

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Эльфсборг», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 6.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.6

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Эльфсборг» замыкает тройку лидеров, но отставание от второго места составляет четыре очка. Чтобы продолжать борьбу за золотые медали, коллективу необходимо уже сейчас стабильно набирать очки, особенно в матчах, где они являются фаворитами. Коллектив набрал 9 очков в пяти матчах, что является средним результатом, над которым необходимо работать и дальше. В последних двух матчах «Эльфсборг» выиграл у «Гетеборга» (1:0) и «Норрчепинга» (1:0).

«Эребру» на данный момент не может похвастаться хорошим турнирным положением и занимает последнее место в таблице. Однако для коллектива далеко не все потеряно, ведь чемпионат в Швеции начался совсем недавно. Серия из положительных результатов может быстро изменить ситуацию в турнире. В прошлом туре «Эребру» уступил «Юргордену» (0:3), а немного ранее проиграл минимально «Мальме» (1:2).

Информация для ставок

  • «Эребру» проиграл три матча подряд в чемпионат Швеции
  • «Эльфсборг» выиграл только два матча из последних пяти на своем поле
  • Пять из шести последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
  • «Эльфсборг» выиграл семь из восьми последних домашних матчей с «Эребру»

Прогноз

«Эльфсборг» является абсолютным фаворитом матча и, вероятнее всего, сможет одержать уверенную победу. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.3.

Ранее букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Эстерсунда» в матче с «Гетеборгом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.75 1.68 2.24
Лига Ставок 2.31 1.57 1.83 1.91
Мелбет 2.44 1.62
BetBoom 3.80 1.23 2.28 1.57 1.80 1.94
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100