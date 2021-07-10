«Эльфсборг» — «Эребру». Прогноз на матч чемпионата Швеции (11.07.2021)

1625949875

вчера, 23:44

В 10-м туре чемпионата Швеции «Эльфсборг» примет дома одного из аутсайдеров — «Эребру». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Эльфсборг», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 6.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.6

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Эльфсборг» замыкает тройку лидеров, но отставание от второго места составляет четыре очка. Чтобы продолжать борьбу за золотые медали, коллективу необходимо уже сейчас стабильно набирать очки, особенно в матчах, где они являются фаворитами. Коллектив набрал 9 очков в пяти матчах, что является средним результатом, над которым необходимо работать и дальше. В последних двух матчах «Эльфсборг» выиграл у «Гетеборга» (1:0) и «Норрчепинга» (1:0).

«Эребру» на данный момент не может похвастаться хорошим турнирным положением и занимает последнее место в таблице. Однако для коллектива далеко не все потеряно, ведь чемпионат в Швеции начался совсем недавно. Серия из положительных результатов может быстро изменить ситуацию в турнире. В прошлом туре «Эребру» уступил «Юргордену» (0:3), а немного ранее проиграл минимально «Мальме» (1:2).

Информация для ставок

«Эребру» проиграл три матча подряд в чемпионат Швеции

«Эльфсборг» выиграл только два матча из последних пяти на своем поле

Пять из шести последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

«Эльфсборг» выиграл семь из восьми последних домашних матчей с «Эребру»

Прогноз

«Эльфсборг» является абсолютным фаворитом матча и, вероятнее всего, сможет одержать уверенную победу. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.3.

Ранее букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Эстерсунда» в матче с «Гетеборгом».