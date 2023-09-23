«Эмполи» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (24.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.4, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.
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сегодня, 13:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.
Форма команд
«Эмполи» после четырех туров является единственной командой, которая еще не набирала очков, что максимально раздражает руководство и расстраивает болельщиков. Мало того, команда не смогла забить не единого гола при двенадцати пропущенных. Вряд ли хозяевам удастся серьезно изменить ситуацию в матче с лидером Серии А. Два последних матча «Эмполи» завершились разгромом от «Ромы» (0:7) и поражением от «Ювентуса» (0:2).
«Интер» в прошлом матче Лиги Чемпионов выглядел непривычно растерянно, однако смог сохранить ничейный счет (1:1), а была возможность и забрать победу. В чемпионате Италии у «черно-синих» максимальные 12 баллов в четырех турах и мало кто сомневается в выездной победе подопечных Индзаги над аутсайдером. В прошлом туре «Интер» разгромил в миланском дерби «Милан» (5:1).
Информация для ставок
- «Интер» не проигрывает уже десять поединков подряд во всех турнирах
- «Эмполи» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Эмполи» проиграл три из пяти последних встреч миланскому клубу
Прогноз
Предполагаем, что в этом матче у хозяев будет немного шансов на успех и они смогут отобрать очки у «Интера». Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) можно в букмекерской компании Лига Ставок по коэффициенту 1.95.