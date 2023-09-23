«Эмполи» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (24.09.2023)

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вчера, 18:13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.4, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Эмполи» после четырех туров является единственной командой, которая еще не набирала очков, что максимально раздражает руководство и расстраивает болельщиков. Мало того, команда не смогла забить не единого гола при двенадцати пропущенных. Вряд ли хозяевам удастся серьезно изменить ситуацию в матче с лидером Серии А. Два последних матча «Эмполи» завершились разгромом от «Ромы» (0:7) и поражением от «Ювентуса» (0:2).

«Интер» в прошлом матче Лиги Чемпионов выглядел непривычно растерянно, однако смог сохранить ничейный счет (1:1), а была возможность и забрать победу. В чемпионате Италии у «черно-синих» максимальные 12 баллов в четырех турах и мало кто сомневается в выездной победе подопечных Индзаги над аутсайдером. В прошлом туре «Интер» разгромил в миланском дерби «Милан» (5:1).

Информация для ставок

«Интер» не проигрывает уже десять поединков подряд во всех турнирах

«Эмполи» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Эмполи» проиграл три из пяти последних встреч миланскому клубу

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будет немного шансов на успех и они смогут отобрать очки у «Интера». Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) можно в букмекерской компании Лига Ставок по коэффициенту 1.95.