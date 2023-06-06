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«Енисей» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (07.06.2023)

вчера, 10:53
Факел (Воронеж)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Факел», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. Сделать выбор в пользу хозяев можно по 4.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.673.262.15

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.73. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Енисей» провел хороший сезон в ФНЛ и смог по его результатам выйти в стыковые матчи РПЛ, где сыграет с «Факелом» из Воронежа. Клуб славится своими пиарщиками и было бы очень интересно посмотреть на него в элитном дивизионе, однако соперник у него достаточно серьезный, поэтому на своем стадионе нужен положительный результат. Два последних матча «Енисея» завершились ничьей с «Волгой» (0:0) и выездной победой над «Кубанью» (2:0).

«Факел» все же не смог сохранить свое место в РПЛ, обойдя стыковые матчи. Теперь коллективу придется доказывать в двухматчевом противостоянии с «Енисемм», что он достоин еще на год остаться в элитном дивизионе. В первом матче гостям главное не проиграть, а по возможности добиться победного результата, чтобы при своих трибунах оформить сохранение прописки. В прошлом туре «Факел» проиграл на выезде «Зениту» (1:2), а ранее одолел на своем поле «Крылья Советов» (2:1).

Информация для ставок

  • «Енисей» выиграл лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Факел» проиграл шесть из десяти последних выездных поединков
  • Клуб из Воронежа оказался сильнее «Енисея» в трех из пяти последних матчах
  • Три последние встречи между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Факел» является большим фаворитом и даже не выезде, вероятно сможет сломить сопротивление соперника. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.67 1.65 2.26
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:49
Естественно команды будут очень осторожничать, так как, на кону многое. Енисей неплохо себя проявил, и заслуженно в топ-4 "ФНЛ" финишировал. Но, Факел начал под конец чемпионата даже топовым командам страны давать бой активно, и отбирать баллы. Вот собственно и склоняюсь больше к тому, что, данная встреча не закончится отрицательно для Воронежа. Будет осторожная низовая катка, где Факел как минимум не проиграет. Моя ставка: Х2+ТМ(3,5).
Гость
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