«Енисей» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (07.06.2023)

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вчера, 10:53

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Факел», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. Сделать выбор в пользу хозяев можно по 4.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.73. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Енисей» провел хороший сезон в ФНЛ и смог по его результатам выйти в стыковые матчи РПЛ , где сыграет с «Факелом» из Воронежа. Клуб славится своими пиарщиками и было бы очень интересно посмотреть на него в элитном дивизионе, однако соперник у него достаточно серьезный, поэтому на своем стадионе нужен положительный результат. Два последних матча «Енисея» завершились ничьей с «Волгой» (0:0) и выездной победой над «Кубанью» (2:0).

«Факел» все же не смог сохранить свое место в РПЛ , обойдя стыковые матчи. Теперь коллективу придется доказывать в двухматчевом противостоянии с «Енисемм», что он достоин еще на год остаться в элитном дивизионе. В первом матче гостям главное не проиграть, а по возможности добиться победного результата, чтобы при своих трибунах оформить сохранение прописки. В прошлом туре «Факел» проиграл на выезде «Зениту» (1:2), а ранее одолел на своем поле «Крылья Советов» (2:1).

Информация для ставок

«Енисей» выиграл лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Факел» проиграл шесть из десяти последних выездных поединков

Клуб из Воронежа оказался сильнее «Енисея» в трех из пяти последних матчах

Три последние встречи между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Факел» является большим фаворитом и даже не выезде, вероятно сможет сломить сопротивление соперника. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.