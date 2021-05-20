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«Эрцгебирге» — «Оснабрюк». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (23.05.2021)

вчера, 21:33

В 34-м туре Второй Бундеслиги «Оснабрюк» приедет в гости к «Эрцгебирге».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.383.951.99
Лига Ставок 3.30 3.85 2.02
Мелбет 3.42 3.88 2.01
1XBET 3.42 3.88 2.01
BetBoom 3.00 3.70 2.15

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1. В случае победы «Эрцгебирге» зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Эрцгебирге» доигрывает чемпионат, команда находится во второй половине турнирной таблицы и уже не имеет шансов существенно поправить свое турнирное положение. Команда добивает последние игры, особо не «парясь» за результат. Домашний разгром от «Падерборна» (3:8) и выездной от «Фортуны» (0:3) тому подтверждение.

«Оснабрюк» отчаянно пытается спастись, что демонстрирует в последних поединках, где был обыгран «Гамбург» (3:2) и «Вюрцбургер Кикерс» (3:1). В этом матче команда попытается сделать все возможное, чтобы завоевать еще одну победу и героически спасти сезон.

Информация для ставок

• Проигрышная домашняя серия «Эрцгебирге» насчитывает три поединка
• Шесть из семи последних очных встреч закончились тоталом меньше 2.5 мячей
• «Оснабрюк» забивает и не проигрывает в гостях четыре матча к ряду
• Последние четыре матча с участием «Оснабрюка» завершились результатом «обе забьют + ТБ 3.5»

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Оснабрюка» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.58 1.89 2.00
Лига Ставок 2.32 1.56 1.85 1.89
Мелбет 2.44 1.62
1XBET 2.44 1.62
BetBoom 3.70 1.24 2.27 1.58 1.78 1.96
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 21:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Оснабрюк».
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