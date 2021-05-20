«Эрцгебирге» — «Оснабрюк». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (23.05.2021)

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вчера, 21:33

В 34-м туре Второй Бундеслиги «Оснабрюк» приедет в гости к «Эрцгебирге».

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1. В случае победы «Эрцгебирге» зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Эрцгебирге» доигрывает чемпионат, команда находится во второй половине турнирной таблицы и уже не имеет шансов существенно поправить свое турнирное положение. Команда добивает последние игры, особо не «парясь» за результат. Домашний разгром от «Падерборна» (3:8) и выездной от «Фортуны» (0:3) тому подтверждение.

«Оснабрюк» отчаянно пытается спастись, что демонстрирует в последних поединках, где был обыгран «Гамбург» (3:2) и «Вюрцбургер Кикерс» (3:1). В этом матче команда попытается сделать все возможное, чтобы завоевать еще одну победу и героически спасти сезон.

Информация для ставок

• Проигрышная домашняя серия «Эрцгебирге» насчитывает три поединка

• Шесть из семи последних очных встреч закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Оснабрюк» забивает и не проигрывает в гостях четыре матча к ряду

• Последние четыре матча с участием «Оснабрюка» завершились результатом «обе забьют + ТБ 3.5»

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Оснабрюка» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.