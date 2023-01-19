«Эспаньол» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.01.2023)

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вчера, 19:06

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Эспаньолу», а коэффициент на их победу составляет 2.7. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.1.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.2. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.68. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Эспаньол» проиграл только один матч из пяти последних, но часто играет вничью, поэтому на высокие места команде рассчитывать не приходится. Перед стартом очередного тура коллектив идет на 14 месте с 17 баллами, и чтобы отодвинуться подальше от зоны вылета, надо улучшать результаты. В прошлом матче «Эспаньол» проиграл на выезде «Атлетику» (0:1) в кубке, а ранее в чемпионате переиграл на выезде «Хетафе» (2:1).

«Бетис» в последнее время немного потерял уверенность в собственных силах и допускает много ошибок. Сейчас «бело-зеленые» идут на шестом месте с 28 очков и уступает двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. Два последних матча «Бетиса» завершились поражением «Осасуне» в серии пенальти (2:3) в кубке Испании и поражением в Суперкубке Испании по пенальти уже против «Барселоны» (2:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Эспаньола» закончились исходом «обе забьют»

«Бетис» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими, при двух победах «Бетиса»

Прогноз

Оба коллектива сейчас не отличаются стабильностью, поэтому не будут играть слишком рискованно. Предполагаем, что «Эспаньол» и «Бетис» поделят очки, а сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.