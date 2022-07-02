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«Нымме Калью» — «Курессааре». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (03.07.2022)   

02 июля 2022, 11:20
Курессааре

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделили без проблем. Поставить на победу «Нымме Калью» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Курессааре» оценивается по коэффициенту 5.1, а ничья зайдет с коэффициентом 3.65.

Эстония. Высшая лига 2022
Нымме Калью
Курессааре
НичьяВыигрышПроигрышВыигрышНичья
3 : 1
завершен
03 июля 2022, 17:15
воскресенье
ВыигрышНичьяНичьяВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи

Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.72, тогда как на тотал меньше 2.5 – 2.1. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Нымме Калью» после возобновления чемпионата провел две встречи. Сначала соперником была лидирующая «Флора» (0:2), а затем «Таллина Калев» (3:0). Такие результаты позволяют команде удерживать третье место в турнирной таблице, но отставание от лидеров чемпионской гонки составляет уже девять очков.

«Курессааре» в свою очередь располагается на пятом месте с 25 баллами в копилке. В минувших турах коллектив сражался с «Левадией» и «Пайде» и в обоих случаях на табло была зафиксирована ничья с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

  • «Нымме Калью» выиграл пять из семи последних домашних матчей
  • Беспроигрышная серия «Курессааре» насчитывает четыре игры (три ничьих и одна победа)
  • Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Шесть из семи последних поединков «Нымме Калью» и четыре из шести «Курессааре» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Игра будет проходить с явным преимуществом хозяев поля. Мы увидим достаточно опасных моментов, которых должно хватить для нескольких голов. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Нымме Калью» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
02 июля в 17:00
Победа команды хозяев поля в этом матче.
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