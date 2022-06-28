«Таммека Тарту» — «Нарва-Транс». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (29.06.2022)

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28 июня 2022, 10:48

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекерам было сложно определиться с фаворитом, поэтому выставили практически равные котировки. Поставить на хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Нарвы-Транс» порадует коэффициент 2.5. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.65.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Таммека Тарту» в 17 туре национального чемпионата на своем поле принимала «Легион» и не смогла зацепиться за очки. Удаление в середине первого тайма отразилось на конечном результате, который в итоге был зафиксирован на показателе (1:4). В турнирной таблице коллектив продолжает находиться на шестом месте с огромным отставанием от лидирующей тройки.

«Нарва-Транс» после длительной серии из поражений, смогла дважды не проиграть и хоть как-то порадовать болельщиков. Сначала состоялась товарищеская встреча с «Левадией» (1:1), а затем с таким же счетом (1:1) завершился и официальный поединок в рамках чемпионата против «Таллины Калев».

Информация для ставок

Проигрышная серия «Таммеки Тарту» составляет четыре поединка

Безвыигрышная серия «Нарвы-Транс» насчитывает 11 матчей (девять поражений и две ничьих)

В пяти минувших очных встречах было забито минимум по два гола

Семь последних игр «Таммеки Тарту» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Предстоит встреча двух очень интересных команд, которые любят играть в атакующий футбол. Конечно, без голов в этом матче мы не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.