«Эстудиантес» — «Расинг». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2023)

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вчера, 18:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Эстудиантес». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Расинга» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Эстудиантес» показывает неплохие результаты в этом сезоне, но в группу лидеров команда пока не может пробиться и занимает шестую позицию. В ее активе 38 баллов, а от второй строчки она отстает всего лишь на шесть пунктов. В домашней встрече с «Расингом», хозяева будут настраиваться лишь на победу, чтобы продвигаться к более высоким местам в зоне плей-офф. Два последних матча «Эстудиантеса» завершились ничьими с «Росарио Сентраль» (0:0) и «Сентраль Кордоба» (1:1).

«Расинг» почти не проигрывает в последних матчах, но многое было упущено на старте сезона. Это привело к тому, что коллектив располагается лишь на 12 месте в таблице с 31 набранным баллом, но отстает от зоны плей-офф всего на три пункта и стремится как можно быстрее в нее зайти. Два последних матча «Расинга» в рамках Суперлиги Аргентины завершились ничьей с «Сан-Лоренсо» (1:1) и разгромом на выезде «Колон» (4:0).

Информация для ставок

«Расинг» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Эстудиантес» выиграл шесть из десяти последних домашних встреч при четырех ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти поединка команд за последнее время закончились вничью

Прогноз

Клубы часто играют вничью между собой и существует большая вероятность повторить этот результат. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что команды поделят очки по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.