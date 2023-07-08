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«Эстудиантес» — «Расинг». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2023)

вчера, 18:38
Расинг

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Эстудиантес». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Расинга» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.753.585.44

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Эстудиантес» показывает неплохие результаты в этом сезоне, но в группу лидеров команда пока не может пробиться и занимает шестую позицию. В ее активе 38 баллов, а от второй строчки она отстает всего лишь на шесть пунктов. В домашней встрече с «Расингом», хозяева будут настраиваться лишь на победу, чтобы продвигаться к более высоким местам в зоне плей-офф. Два последних матча «Эстудиантеса» завершились ничьими с «Росарио Сентраль» (0:0) и «Сентраль Кордоба» (1:1).

«Расинг» почти не проигрывает в последних матчах, но многое было упущено на старте сезона. Это привело к тому, что коллектив располагается лишь на 12 месте в таблице с 31 набранным баллом, но отстает от зоны плей-офф всего на три пункта и стремится как можно быстрее в нее зайти. Два последних матча «Расинга» в рамках Суперлиги Аргентины завершились ничьей с «Сан-Лоренсо» (1:1) и разгромом на выезде «Колон» (4:0).

Информация для ставок

  • «Расинг» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Эстудиантес» выиграл шесть из десяти последних домашних встреч при четырех ничьих
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из пяти поединка команд за последнее время закончились вничью

Прогноз

Клубы часто играют вничью между собой и существует большая вероятность повторить этот результат. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что команды поделят очки по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.71 1.66 2.30
Все комментарии
hаrut
hаrut
вчера в 19:37
У меня практически нет никаких сомнений в успехе моего здешнего прогноза в виде ИТБ 2 (0.5) за нормальный коэффициент. Ведь высоко мотивированный Расинг вообще не по-аргентински не утихает в атакующем плане в последнее время. Который давно стал настоящим кошмаром и наказанием для чужих защитников, не уходя с зеленого футбольного газона без результативного росчерка на табло уже в аж 10-ти матчах подряд!!
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