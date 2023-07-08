«Эстудиантес» — «Расинг». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Эстудиантес». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Расинга» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
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0 : 0
завершен
сегодня, 00:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.
Форма команд
«Эстудиантес» показывает неплохие результаты в этом сезоне, но в группу лидеров команда пока не может пробиться и занимает шестую позицию. В ее активе 38 баллов, а от второй строчки она отстает всего лишь на шесть пунктов. В домашней встрече с «Расингом», хозяева будут настраиваться лишь на победу, чтобы продвигаться к более высоким местам в зоне плей-офф. Два последних матча «Эстудиантеса» завершились ничьими с «Росарио Сентраль» (0:0) и «Сентраль Кордоба» (1:1).
«Расинг» почти не проигрывает в последних матчах, но многое было упущено на старте сезона. Это привело к тому, что коллектив располагается лишь на 12 месте в таблице с 31 набранным баллом, но отстает от зоны плей-офф всего на три пункта и стремится как можно быстрее в нее зайти. Два последних матча «Расинга» в рамках Суперлиги Аргентины завершились ничьей с «Сан-Лоренсо» (1:1) и разгромом на выезде «Колон» (4:0).
Информация для ставок
- «Расинг» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Эстудиантес» выиграл шесть из десяти последних домашних встреч при четырех ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из пяти поединка команд за последнее время закончились вничью
Прогноз
Клубы часто играют вничью между собой и существует большая вероятность повторить этот результат. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что команды поделят очки по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.