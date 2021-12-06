«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (06.12.2021)

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сегодня, 17:27

6 декабря 2021 года «Эвертон» встретится с «Арсеналом» в рамках 15-го тура Премьер-лиги в Англии. Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа хозяев в 3.40.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

«Эвертон» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды четыре победы, три ничьих и семь поражений. «Ириски» забили в Англии 17 голов и пропустили 24 мяча. В последних матчах английский коллектив только проигрывает, были поражения от «Ливерпуля», «Брентфорда» и «Манчестер Сити».

У «Арсенала» 23 балла и пятая строчка в турнирной таблице. В активе «пушкарей» — семь побед, две ничьих и пять поражений. Английский коллектив забил 17 мячей и пропустил 20 голов. В последних встречах «канониры» проиграли «Манчестер Юнайтед», а также выиграли у «Ньюкасла» и уступили «Ливерпулю».

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл два матча из последних десяти

«Эвертон» не побеждает восемь игр кряду

У «Арсенала» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60. В последнее время в матчах с участием «Арсенала» забивают два и больше мячей, это хороший шанс поставить соответствующую ставку и ждать успеха. Гости являются фаворитами, учитывая то, что хозяева не побеждают уже восемь игр кряду