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«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (06.12.2021)

сегодня, 17:27

6 декабря 2021 года «Эвертон» встретится с «Арсеналом» в рамках 15-го тура Премьер-лиги в Англии. Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.593.592.15
Фонбет 3.80 3.65 2.05
Мелбет 3.78 3.66 2.09
1XBET 3.78 3.66 2.09
BetBoom 3.68 3.58 2.08

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа хозяев в 3.40.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

«Эвертон» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды четыре победы, три ничьих и семь поражений. «Ириски» забили в Англии 17 голов и пропустили 24 мяча. В последних матчах английский коллектив только проигрывает, были поражения от «Ливерпуля», «Брентфорда» и «Манчестер Сити».

У «Арсенала» 23 балла и пятая строчка в турнирной таблице. В активе «пушкарей» — семь побед, две ничьих и пять поражений. Английский коллектив забил 17 мячей и пропустил 20 голов. В последних встречах «канониры» проиграли «Манчестер Юнайтед», а также выиграли у «Ньюкасла» и уступили «Ливерпулю».

Информация для ставок

  • «Арсенал» проиграл два матча из последних десяти
  • «Эвертон» не побеждает восемь игр кряду
  • У «Арсенала» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60. В последнее время в матчах с участием «Арсенала» забивают два и больше мячей, это хороший шанс поставить соответствующую ставку и ждать успеха. Гости являются фаворитами, учитывая то, что хозяева не побеждают уже восемь игр кряду

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.94 2.01
1XBET 1.94 2.01
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Все комментарии
2bc3zsg6mu76
2bc3zsg6mu76
сегодня в 20:13
Футбольный клуб Арсенал (Лондон) одержит победу.
Gahi
Gahi
сегодня в 19:08
Победа команды "Арсенала" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 17:30
Арсенал не проиграет
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