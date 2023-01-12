«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2023)

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вчера, 14:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 2.2. Поставить на «Саутгемптон» можно по 3.25, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Эвертон» не покидает зону вылета и в последних пяти турах смог набрать лишь один балл. Такие результаты приводят в ужас руководство и болельщиков, а самим «ирискам» приходится думать о том, как сохранить прописку и исправлять ситуацию. Сейчас в активе клуба 15 баллов и 18 место, а домашний матч с последней командой рассматривается исключительно как возможность набрать три очка. В прошлом матче кубка ФА «Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:3), а ранее уступил «Брайтону» в АПЛ (1:4).

«Саутгемптон» на эту минуту является последней командой АПЛ и не показывает выдающихся результатов в последнее время. Команда набрала лишь 12 баллов, но чтобы покинуть зону вылета ей требуется отыграть 3-4 очка, что не так много. В прошлом матче кубка Английской Лиги «Саутгемптон» неожиданно обыграл «Манчестер Сити» (2:0), а в кубке ФА прошел «Кристал Пэлас» (2:1).

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл лишь один матч из десяти последних в основное время

«Саутгемптон» забивал в шести из десяти последних выездных матчей

«Эвертон» выиграл три из четырех последних встреч с «Саутгемптоном»

Прогноз