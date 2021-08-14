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«Эвертон» — «Саутгемптон».  Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

вчера, 09:44

«Эвертон» примет «Саутгемптон» в рамках первого тура АПЛ. Этот поединок запланирован на 14 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.413.86
Лига Ставок 1.89 3.80 4.00
Фонбет Live! 1.12 6.80 75.00
Мелбет 2.12 3.46 3.71
1XBET 2.20 3.36 3.76
BetBoom 2.07 3.44 3.84

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Эвертон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55 и на победу «Саутгемптона» по 3.90.

Форма команд

«Эвертон» отлично начал прошлый сезон вместе с Карло Анчелотти, команда даже была лидером чемпионата. В нынешнем сезоне у клуба туманное будущее. Команда проиграла один поединок в товарищеском турнире, это было поражение против «Манчестер Юнайтед».

«Саутгемптон» провел неплохой предсезонный турнир. Команда проиграла всего один поединок, а также трижды победила. У клуба победы над «Леванте», «Суонси» и «Кардиффом». Единственное поражение команде нанес «Атлетик» из Бильбао.

Информация для ставок

● «Саутгемптон» выиграл три матча из последних пяти

● «Эвертон» выиграл три матча из последних пяти

● «Саутгемптон» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «хотя бы одна команда не забьет + „Эвертон“ выиграет матч» по коэффициенту 3.15.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Примере.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.63 1.74 2.20
Лига Ставок 2.95 1.39 1.98 1.80 1.57 2.37
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 3.48 1.33
BetBoom 2.25 1.68 1.68 2.26 1.35 3.37
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Все комментарии
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вчера в 15:20
Футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль) одержит победу.
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