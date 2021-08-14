«Эвертон» — «Саутгемптон».  Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

«Эвертон» примет «Саутгемптон» в рамках первого тура АПЛ. Этот поединок запланирован на 14 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.
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3 : 1
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Эвертон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55 и на победу «Саутгемптона» по 3.90.
Форма команд
«Эвертон» отлично начал прошлый сезон вместе с Карло Анчелотти, команда даже была лидером чемпионата. В нынешнем сезоне у клуба туманное будущее. Команда проиграла один поединок в товарищеском турнире, это было поражение против «Манчестер Юнайтед».
«Саутгемптон» провел неплохой предсезонный турнир. Команда проиграла всего один поединок, а также трижды победила. У клуба победы над «Леванте», «Суонси» и «Кардиффом». Единственное поражение команде нанес «Атлетик» из Бильбао.
Информация для ставок
● «Саутгемптон» выиграл три матча из последних пяти
● «Эвертон» выиграл три матча из последних пяти
● «Саутгемптон» пропустил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — «хотя бы одна команда не забьет + „Эвертон“ выиграет матч» по коэффициенту 3.15.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Примере.