«Эйндховен» – «Осс». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (26.03.2021)

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вчера, 06:59

«Эйндховен» примет «Осс» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Эйндховен» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Победа «Осса» оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.5.

Форма команд

«Эйндховен» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице с 29 очками. В нынешнем сезоне у команды 7 побед, 8 ничьих и 14 поражений. Команда забила 38 мячей и пропустила 52 гола. Последнее время «Эйндховен» испытывает серьёзные проблемы, клуб очень давно не может одержать победу и практически не забивает.

«Осс» занимает 11-е место в чемпионате. Команда набрала 34 очка. В нынешнем сезоне у «Осса» 10 побед, 4 ничьи и 15 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 49 мячей. Отставание от топ-8 слишком велико, но в случае удачного стечения обстоятельств клуб может побороться за финиш в зоне плей-офф.

Информация для ставок

«Осс» выиграл два из последних пяти матчей

У «Осс» 13 пропущенных мячей в последних 5 играх

«Эйндховен» не побеждает в чемпионате 13 матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход или победа «Осса» по коэффициенту 1.57. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.6.