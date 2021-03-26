«Эйндховен» – «Осс». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (26.03.2021)

«Эйндховен» примет «Осс» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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0 : 0
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Эйндховен» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Победа «Осса» оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.5.
Форма команд
«Эйндховен» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице с 29 очками. В нынешнем сезоне у команды 7 побед, 8 ничьих и 14 поражений. Команда забила 38 мячей и пропустила 52 гола. Последнее время «Эйндховен» испытывает серьёзные проблемы, клуб очень давно не может одержать победу и практически не забивает.
«Осс» занимает 11-е место в чемпионате. Команда набрала 34 очка. В нынешнем сезоне у «Осса» 10 побед, 4 ничьи и 15 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 49 мячей. Отставание от топ-8 слишком велико, но в случае удачного стечения обстоятельств клуб может побороться за финиш в зоне плей-офф.
Информация для ставок
- «Осс» выиграл два из последних пяти матчей
- У «Осс» 13 пропущенных мячей в последних 5 играх
- «Эйндховен» не побеждает в чемпионате 13 матчей кряду
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход или победа «Осса» по коэффициенту 1.57. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.6.
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