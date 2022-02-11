«Эйпен» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.02.2022)

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вчера, 12:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.86. Победа «Эйпена» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.06. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.

Форма команд

«Эйпен» в матчах чемпионата Бельгии не выигрывал уже очень давно, что опустило команду на 15 место с 27 очками. Команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (32:45) и находится от зоны вылета на расстоянии четырех баллов. В предстоящем матче очень сложно будет бороться с более крепким соперником, однако шансы у команды определенно будут. В прошлом туре «Эйпен» крупно проиграл «Андерлехту» (1:4), а в кубке Бельгии сыграл с тем же «Андерлехтом» вничью (2:2).

«Гент» только в прошлом туре смог прервать серию без побед и сумел сохранить за собой текущее шестое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 40 очков и отстает от лидера чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» на 20 пунктов. Главной целью команды становится попадание в плей-офф по итогам сезона, с чем на данный момент она справляется. В последней игре чемпионата «Гент» обыграл «Брюгге» (2:1), а ранее в матче кубка страны уступил «Брюгге» (0:1).

Информация для ставок

«Эйпен» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Шесть последних матчей «Гента» из восьми завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эйпен» выиграл два последних домашних матча у «Гента»

Прогноз

«Эйпен» находится в плохой физической форме и вряд ли сможет противостоять более дисциплинированному и организованному сопернику. Сделать ставку на победу «Гента» можно по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Фонбет.