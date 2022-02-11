ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Эйпен» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.02.2022)

вчера, 12:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.86. Победа «Эйпена» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.473.821.78
Фонбет 5.40 4.10 1.60
BetBoom 4.99 3.79 1.69

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.06. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.

Форма команд

«Эйпен» в матчах чемпионата Бельгии не выигрывал уже очень давно, что опустило команду на 15 место с 27 очками. Команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (32:45) и находится от зоны вылета на расстоянии четырех баллов. В предстоящем матче очень сложно будет бороться с более крепким соперником, однако шансы у команды определенно будут. В прошлом туре «Эйпен» крупно проиграл «Андерлехту» (1:4), а в кубке Бельгии сыграл с тем же «Андерлехтом» вничью (2:2).

«Гент» только в прошлом туре смог прервать серию без побед и сумел сохранить за собой текущее шестое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 40 очков и отстает от лидера чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» на 20 пунктов. Главной целью команды становится попадание в плей-офф по итогам сезона, с чем на данный момент она справляется. В последней игре чемпионата «Гент» обыграл «Брюгге» (2:1), а ранее в матче кубка страны уступил «Брюгге» (0:1).

Информация для ставок

  • «Эйпен» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • Шесть последних матчей «Гента» из восьми завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Эйпен» выиграл два последних домашних матча у «Гента»

Прогноз

«Эйпен» находится в плохой физической форме и вряд ли сможет противостоять более дисциплинированному и организованному сопернику. Сделать ставку на победу «Гента» можно по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.37 2.02 1.83 1.62 2.33
Фонбет 2.00 1.80
Все комментарии
e5kk6kjnf8rm
e5kk6kjnf8rm
вчера в 15:00
Футбольный клуб «Гент» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100