«Эйпен» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.86. Победа «Эйпена» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.
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сегодня, 18:15
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.06. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.7.
Форма команд
«Эйпен» в матчах чемпионата Бельгии не выигрывал уже очень давно, что опустило команду на 15 место с 27 очками. Команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (32:45) и находится от зоны вылета на расстоянии четырех баллов. В предстоящем матче очень сложно будет бороться с более крепким соперником, однако шансы у команды определенно будут. В прошлом туре «Эйпен» крупно проиграл «Андерлехту» (1:4), а в кубке Бельгии сыграл с тем же «Андерлехтом» вничью (2:2).
«Гент» только в прошлом туре смог прервать серию без побед и сумел сохранить за собой текущее шестое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 40 очков и отстает от лидера чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» на 20 пунктов. Главной целью команды становится попадание в плей-офф по итогам сезона, с чем на данный момент она справляется. В последней игре чемпионата «Гент» обыграл «Брюгге» (2:1), а ранее в матче кубка страны уступил «Брюгге» (0:1).
Информация для ставок
- «Эйпен» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- Шесть последних матчей «Гента» из восьми завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Эйпен» выиграл два последних домашних матча у «Гента»
Прогноз
«Эйпен» находится в плохой физической форме и вряд ли сможет противостоять более дисциплинированному и организованному сопернику. Сделать ставку на победу «Гента» можно по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Фонбет.