«Факел» — «Енисей». Прогноз на матч чемпионата России. (10.06.2023)

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вчера, 13:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Факел». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Енисея» оценивается по 7.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

«Факел» одержал выездную победу, но еще не обеспечил себе место в РПЛ . Предстоящий матч в Воронеже вызывает большой ажиотаж среди болельщиков, а команда ответственно готовится ко второй встрече с «Енисеем», который не впечатлил в первой игре. В первом поединке «Факел» обыграл на выезде «Енисей» (1:0), а в заключительном туре РПЛ проиграл на выезде «Зениту» (0:1).

«Енисей» не смог ничего создать у ворот «Факела» в первом матче, но при этом позволил сопернику забить лишь один мяч. Команда имеет теоретические шансы на успех, но для этого необходим совершенно другой подход к игре. До поражения в первом матче от «Факела» (0:1), «Енисей» сыграл вничью с «Волгой» (0:0), а ранее переиграл «Кубань» (2:0).

Информация для ставок

«Факел» выиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести выездных матчей «Енисея» завершились вничью

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Факел» имеет преимущество в результате и по качеству игры в первом поединке. Предлагаем поверить в хозяев и в этой встрече и сделать на них ставку по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок.