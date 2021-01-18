«Фенербахче» — «Анкарагюджю». Прогноз на матч чемпионата Турции (18.01.2021)

В 19-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» на домашнем поле сыграет против «Анкарагюджю». Проанализировав ставки букмекеров и форму команд, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 18 января 2021 года.
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3 : 1
завершен
18 января 2021, 19:00
понедельник
Ставки букмекеров
Ставки на победу «Фенербахче» в этой встрече принимаются с коэффициентом 1.40. Заключить пари на гостевую победу «Анкарагюджю» букмекерская компания Фонбет предлагает с котировкой 7.20, а ничья идет за 5.40.
С большим перевесом в линии БК идут ставки на результативный исход противостояния. Вариант с ТБ(2,5) можно сыграть за 1.41, ТМ(2,5) – 2.82.
Форма команд
«Фенербахче» входит в тройку фаворитов чемпионской гонки в этом сезоне Суперлиги. Сейчас «канарейки» занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Бешикташу» только по дополнительным показателям.
По итогам этой игры «Фенербахче» может перехватить лидерство, ведь «орлы» проведут очную встречу с «Галатасараем». Победная серия команды в чемпионате длится четыре тура кряду. В последней игре «канарейки» разгромили в гостях «Эрзурум» (3:0).
У «Анкарагюджю» незавидное положение в чемпионате Турции. Команда барахтается в зоне вылета, имея только 15 очков в активе. От 17-й строчки клуб отделяет два зачетных пункта. Гости грядущей встречи проиграли в двух последних турах.
Информация для ставок
· «Фенербахче» выиграл два прошлых матча на своем поле с общим счетом 6:2
· «Анкарагюджю» — худшая гостевая команда чемпионата, проигравшая пять поединков из восьми
· «Фенербахче» выиграл четыре из пяти прошлых матчей с «Анкарагюджю» на домашнем поле
· В пяти предыдущих встречах команд на стадионе «Фенербахче» прошла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
На этот матч мы предлагаем сделать комбинированную ставку – победит «Фенербахче» и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.
Хозяева набрали отличную форму и владеют запредельной мотивацией подняться на первое место. У «Анкарагюджю» каждый гостевой матч проходит с огромными трудностями, которые связаны с провальной игрой в защите.