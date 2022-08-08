«Ференцварош» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (09.08.2022)

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сегодня, 11:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Ференцварошу, а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех „Карабаха“ оценивается по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.3

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.15. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на „обе забьют“ можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

„Ференцварош“ смог сыграть вничью в выездном матче и теперь на своем поле будет выглядеть фаворитом противостояния. Тем не менее, коллектив не должен расслабляться и отыграть на высоком уровне, выйдя в финальный раунд квалификации Лиги Чемпионов. В чемпионате Венгрии команда выиграла стартовый тур у „Пушкаш Академи“ (1:0), а в Лиге Чемпионов разошелся миром с „Карабахом“ (1:1).

„Карабах“ не смог переиграть соперника на своем поле и теперь их ждет очень сложный поединок в Венгрии. Команда не является фаворитом в этом поединке, но имеет неплохие шансы зацепиться за результат при удачном старте. В чемпионате Азербайджана коллектив выиграл стартовый тур у „Сабаила“ (1:1), а в Лиге Чемпионов сыграл вничью с „Ференцварошем“ (1:1).

Информация для ставок

„Карабах“ проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

„Ференцварош“ выиграл четыре из пяти домашних матчей во всех турнирах

„Карабах“ не может выиграть на выезде уже четыре матча подряд

Четыре из пяти матчей венгерского клуба завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

„Ференцварош“ выглядит уверенне своего соперника, и осознает всю важность предстоящего поединка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в этом матче по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.