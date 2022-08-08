«Ференцварош» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (09.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Ференцварошу, а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех „Карабаха“ оценивается по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.3
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.15. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на „обе забьют“ можно по коэффициенту 1.87.
Форма команд
„Ференцварош“ смог сыграть вничью в выездном матче и теперь на своем поле будет выглядеть фаворитом противостояния. Тем не менее, коллектив не должен расслабляться и отыграть на высоком уровне, выйдя в финальный раунд квалификации Лиги Чемпионов. В чемпионате Венгрии команда выиграла стартовый тур у „Пушкаш Академи“ (1:0), а в Лиге Чемпионов разошелся миром с „Карабахом“ (1:1).
„Карабах“ не смог переиграть соперника на своем поле и теперь их ждет очень сложный поединок в Венгрии. Команда не является фаворитом в этом поединке, но имеет неплохие шансы зацепиться за результат при удачном старте. В чемпионате Азербайджана коллектив выиграл стартовый тур у „Сабаила“ (1:1), а в Лиге Чемпионов сыграл вничью с „Ференцварошем“ (1:1).
Информация для ставок
- „Карабах“ проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- „Ференцварош“ выиграл четыре из пяти домашних матчей во всех турнирах
- „Карабах“ не может выиграть на выезде уже четыре матча подряд
- Четыре из пяти матчей венгерского клуба завершились исходом „обе забьют“
Прогноз
„Ференцварош“ выглядит уверенне своего соперника, и осознает всю важность предстоящего поединка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в этом матче по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.