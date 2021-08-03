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«Ференцварош» — «Славия». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (04.08.2021)

вчера, 10:17

В первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» на своем поле принимает «Славию» из Праги.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.513.232.25
Мелбет 3.14 3.30 2.33
BetBoom 3.51 3.10 2.24

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче называют «Славию», ставку на победу этого клуба принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35. Поверить в победу «Ференцвароша» можно по коэффициенту 3.25, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.66, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 2.21.

Форма команд

Только в прошлом матче «Ференцварош», который недавно потерял главного тренера из Украины, прервал свою длительную серию побед, но команда остается в хорошей форме, а на матч против «Славии» коллектив выйдет собранным. Команда постарается в домашнем матче обеспечить себе преимущество, а потом довести дело до победы. В прошлом матче чемпионата «Ференцварош» проиграл «Кишварде» (1:2), а немного ранее оказался сильнее «Жальгириса» (3:1).

«Славия» обладает сильным составом, поэтому рассчитывает в этом сезоне пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. Коллектив не проигрывает очень давно и мало пропускает. В последних двух матчах «Славия» Прага обыграла «Теплице» (3:1) и «Злин» (1:0).

Информация для ставок

• Четыре из пяти последних матчей «Славии» закончились исходом «обе забьют»
• «Славия» выиграла восемь из десяти последних выездных матчей
• «Ференцварош» пропустил всего два мяча в последних пяти домашних встречах

Прогноз

Сделать ставку на хозяев поля можно по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.63 1.70 2.19
Мелбет 1.70 2.26
BetBoom 2.22 1.65 1.64 2.24 1.33 3.27
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u93qq47h974c
u93qq47h974c
вчера в 15:34
Футбольный клуб Славия (Прага) одержит победу.
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