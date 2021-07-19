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«Ференцварош» — «Жальгирис». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2021)

вчера, 21:20

В первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов, «Ференцварош» на своем поле принимает «Жальгирис» из Литвы. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.354.7210.65
Фонбет 1.33 5.10 10.50
Мелбет 1.24 5.25 11.50
1XBET 1.24 5.30 11.00
BetBoom 1.33 4.83 10.58

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.35. Рискнуть на победу «Жальгириса» можно по коэффициенту 10, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.74, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Чемпионат Литвы в самом разгаре и «Жальгирис» в нем лидирует, опережая ближайшего соперника на два пункта. Команда уже прошла один этап квалификации Лиги чемпионов и сейчас ей предстоит встретиться с командой, которая играла в групповом турнире прошлого розыгрыша. Сможет ли литовский клуб сотворить сенсацию и пройти дальше, покажет только игра. Последние две игры «Жальгириса» закончились победами над «Линфилдом» со счетом (2:1, 3:1) на предыдущем этапе квалификации Лиги Чемпионов.

«Ференцварош» после ухода с поста главного тренера Сергея Реброва начинает новый пусть и мечтает повторить прошлогодний успех, сыграв в групповом этапе самого престижного турнира Европы. Команда находится в хорошей форме и имеет потрясающую серию побед. В прошлом раунде венгерский клуб оказался сильнее «Приштины» (3:0, 3:1).

Информация для ставок

• «Ференцварош» выиграл десять матчей подряд (включая товарищеские поединки)
• «Жальгирис» не знает поражений уже 12 матчей, десять из которых закончились победами
• «Ференцварош» не пропускает более одного мяча на своем поле уже семь поединков
• Пять из семи последних матчей «Жальгириса» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Несмотря на убедительные результаты «Жальгириса» венгерский коллектив имеет больше опыта и качественных исполнителей. Предполагаем, что у хозяев не возникнет проблем в этом матче. Сделать ставку на победу «Ференцвароша» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.05.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход другого матча квалификации Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.70 1.71 2.17
Мелбет 2.24 1.68
1XBET 2.34 1.63
BetBoom 3.38 1.32 2.12 1.71 1.66 2.20
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en7ehahaxmh8
en7ehahaxmh8
вчера в 21:22
«Ференцварош» выиграет игру.
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