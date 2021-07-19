«Ференцварош» — «Жальгирис». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (20.07.2021)

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вчера, 21:20

В первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов, «Ференцварош» на своем поле принимает «Жальгирис» из Литвы. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.35. Рискнуть на победу «Жальгириса» можно по коэффициенту 10, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.74, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Чемпионат Литвы в самом разгаре и «Жальгирис» в нем лидирует, опережая ближайшего соперника на два пункта. Команда уже прошла один этап квалификации Лиги чемпионов и сейчас ей предстоит встретиться с командой, которая играла в групповом турнире прошлого розыгрыша. Сможет ли литовский клуб сотворить сенсацию и пройти дальше, покажет только игра. Последние две игры «Жальгириса» закончились победами над «Линфилдом» со счетом (2:1, 3:1) на предыдущем этапе квалификации Лиги Чемпионов.

«Ференцварош» после ухода с поста главного тренера Сергея Реброва начинает новый пусть и мечтает повторить прошлогодний успех, сыграв в групповом этапе самого престижного турнира Европы. Команда находится в хорошей форме и имеет потрясающую серию побед. В прошлом раунде венгерский клуб оказался сильнее «Приштины» (3:0, 3:1).

Информация для ставок

• «Ференцварош» выиграл десять матчей подряд (включая товарищеские поединки)

• «Жальгирис» не знает поражений уже 12 матчей, десять из которых закончились победами

• «Ференцварош» не пропускает более одного мяча на своем поле уже семь поединков

• Пять из семи последних матчей «Жальгириса» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Несмотря на убедительные результаты «Жальгириса» венгерский коллектив имеет больше опыта и качественных исполнителей. Предполагаем, что у хозяев не возникнет проблем в этом матче. Сделать ставку на победу «Ференцвароша» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.05.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход другого матча квалификации Лиги чемпионов.