Финляндия – Румыния. Прогноз на матч Лиги Наций (23.09.2022)

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вчера, 10:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются финские футболисты. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа сборной Румынии оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.9.

Форма команд

Сборная Финляндии неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и имеет только теоретические шансы на победу в группе. На данный момент команда набрала четыре очка и идет только на третьей позиции, уступая лидеру три пункта. В прошлой игре сборная Финляндии проиграла на выезде Боснии и Герцеговине (2:3), а ранее минимально уступила Румынии (0:1).

У Румынии положение дел еще сложнее, ведь коллектив проиграл три игры из четырех и имеет в своем активе только три балла. Вероятнее всего именно с Финляндией команда будет бороться за право остаться в дивизионе B, поэтому предстоящий поединок становится самым важным в этом цикле. Два последних матча Румынии завершились крупным поражением от Черногории (0:3) и минимальным успехом с Финляндией на своем поле (1:0).

Информация для ставок

Финляндия выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

Румыния забивала в шести из десяти последних выездных поединках

Пять последних встреч между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Румыния выиграла два последних матча у Финляндии

Прогноз

Сборные очень мало забивают в личных встречах друг другу, поэтому в таком ответственно матче не стоит ждать большого количества мячей и в этот раз. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.