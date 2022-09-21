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Финляндия – Румыния. Прогноз на матч Лиги Наций (23.09.2022)

вчера, 10:23
Финляндия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются финские футболисты. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа сборной Румынии оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.263.293.55
Лига Ставок 2.39 3.30 3.15
Мелбет 2.26 3.10 3.42
1XBET 2.26 3.10 3.42

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.68. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.9.

Форма команд

Сборная Финляндии неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и имеет только теоретические шансы на победу в группе. На данный момент команда набрала четыре очка и идет только на третьей позиции, уступая лидеру три пункта. В прошлой игре сборная Финляндии проиграла на выезде Боснии и Герцеговине (2:3), а ранее минимально уступила Румынии (0:1).

У Румынии положение дел еще сложнее, ведь коллектив проиграл три игры из четырех и имеет в своем активе только три балла. Вероятнее всего именно с Финляндией команда будет бороться за право остаться в дивизионе B, поэтому предстоящий поединок становится самым важным в этом цикле. Два последних матча Румынии завершились крупным поражением от Черногории (0:3) и минимальным успехом с Финляндией на своем поле (1:0).

Информация для ставок

  • Финляндия выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • Румыния забивала в шести из десяти последних выездных поединках
  • Пять последних встреч между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Румыния выиграла два последних матча у Финляндии

Прогноз

Сборные очень мало забивают в личных встречах друг другу, поэтому в таком ответственно матче не стоит ждать большого количества мячей и в этот раз. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.65 1.72 2.21
Лига Ставок 2.25 1.62 1.67 2.17
Мелбет 1.67 2.28
1XBET 1.67 2.28
Все комментарии
9756fmuz3qkt
9756fmuz3qkt
вчера в 15:38
Победу одержит Финляндия
8zrymnc39gpf
8zrymnc39gpf
вчера в 15:38
Фаворит матча Финляндия
Gahi
Gahi
вчера в 11:14
Победа или ничья команды хозяев поля и тотал меньше 2,5 в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 11:08
Интересная игра может получится на три результата
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