Финляндия – Сан-Марино. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (19.06.2022)

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вчера, 13:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются финские футболисты. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.02. Победа сборной Сан-Марино оценивается по 84, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 23.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 4.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 4.5 можно по коэффициенту 1.9. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 3.85

Форма команд

Сборная Финляндии набрала уже шесть очков в трех турах и делит первое-четвертое место еще с тремя сборными. Коллектив старается попадать на последние крупные турниры, поэтому будет бороться до последнего тура, а домашняя игра с очевидным аутсайдером группы является отличным шансом набрать важные три пункта, учитывая, что в этой победе никто не сомневается. Два последних матча Финляндия выиграла у Словении (2:0) и Северной Ирландии (0:1).

Сан-Марино не пропускал в этом отборе больше трех мячей за игру, что неплохо звучит для этой скромной сборной, но и вовсе не забивал в ворота соперников. Команда играет по своим возможностям и в предстоящей встрече мечтает о том, чтобы просто отличиться в воротах Финляндии. Два последних поединка Сан-Марино завершились домашним поражением от Казахстана (0:3) и выездной неудачей со Словенией (0:2).

Информация для ставок

Сан-Марино забил только в одном матче из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Финляндии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Финляндия выиграла все четыре матча у Сан-Марино с общим счетом (15:1)

Прогноз

Предполагаем, что у Финляндии не будет проблем в этой встрече и они наберут три балла в копилку турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-3.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.