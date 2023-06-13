Финляндия – Словения. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (16.06.2022)

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вчера, 10:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются финские футболисты. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа сборной Словении оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.57. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.07.

Форма команд

Сборная Финляндии набрала 50 процентов возможных баллов за первые два тура отбора на Евро и сейчас команде предстоит поединок с одним из главных конкурентов на выход из группы. Коллектив отстает от Словении на три балла, поэтому ему очень нужна победа, а поражение сделает ситуацию критической. Два последних матча Финляндии завершились выездной победой с Северной Ирландией (1:0) и поражением от Дании на выезде (1:3).

Словения успешно стартовала в этой квалификации и сейчас возглавляет группу с шестью баллами, опережая ближайших конкурентов на три очка. Команду давно ждут на крупных турнирах, но все время что-нибудь мешает туда пробиться. В случае победы над Финляндией, гости сделают серьезную заявку на 1-2 место в группе. В прошлом туре Словения обыграла на своем поле Сан-Марино (2:0), а ранее одолела Казахстан на выезде (2:1).

Информация для ставок

Финляндия выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Словения не проигрывает уже восемь поединков подряд во всех турнирах

Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сборные очень мало забивают в личных встречах друг другу, поэтому в таком ответственно матче не стоит ждать большого количества мячей и в этот раз. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.