ХИК — «Мариехамн». Прогноз на матч финской Высшей лиги (30.07.2022)

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сегодня, 11:17

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры без проблем смогли определиться с однозначным фаворитом. На победу ХИКа с форой (-1.5) принимают ставки по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат дается по коэффициенту 5. 5, а победа гостей порадует игроков выигрышем по коэффициенту 9.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.6. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 2.4. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 2.

Форма команд

ХИК вчера завершил свое участие в Лиге чемпионов, проиграв в ответном поединке второго квалификационного раунда чешской «Виктории» со счетом (0:5). Теперь команда продолжит участие в Лиге Европы. Что касается национального турнира, то здесь коллектив идет на втором месте с отставанием от «КуПСа» в три очка, а в последнем туре был обыгран «Ильвес» со счетом (2:1).

«Мариехамн» не смог порадовать болельщиков победным результатом в минувших двух турах. Соперниками команды были «Оулу» и ХИФК. В первой игре была зафиксировано поражение (1:3), а во второй ничья (1:1). В турнирной таблице клуб располагается на 10 месте с неплохим запасом от преследователей.

Информация для ставок

ХИК проиграл дома один из четырех последних матчей

проиграл дома один из четырех последних матчей «Мариехамн» забивает на выезде в четырех поединках подряд

В трех минувших очных встречах было забито минимум два гола

Четыре из пяти последних игр с участием ХИКа завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Ожидается открытый поединок, в котором встретятся коллективы с не самой надежной защитой. Верим, что будет много голов, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.