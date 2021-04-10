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«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (11.04.2021)

вчера, 11:15

В 30-м туре чемпионата Италии «Аталанта» приедет в гости к «Фиорентине». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.264.651.54
Лига Ставок 6.00 4.50 1.53
Фонбет 5.45 4.50 1.55
Мелбет 6.10 4.68 1.57
BetBoom 5.91 4.41 1.57

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Аталанту», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.61. Рискнуть на успех «Фиорентины» можно по 5.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Аталанта» нормально отреагировала на вылет из Лиги Чемпионов и на игре команды во внутреннем первенстве это не сказалось. Коллектив продолжает коллекционировать победы, за исключением выездного матча с «Интером». Клуб отстает от «Ювентуса», который идет на третьем месте на одно очко. В последних двух поединках «Аталанта» одержала победы над «Удинезе» (3:2) и «Вероной» (2:0).

«Фиорентина» находится на довольно безопасном расстоянии от зоны вылета, однако коллективу еще рано расслабляться. В прошлом туре «Фиорентина» сыграла вничью с «Дженоа» (1:1), а немного ранее уступила на своем поле «Милану» (2:3).

Информация для ставок

• Пять из шести последних домашних матчей «Фиорентины» завершились тоталом больше 2.5 мячей
• «Аталанта» выиграла семь из последних восьми поединков в чемпионате Италии
• Семь последних встреч между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Аталанта» одержала победы в двух последних встречах против «Фиорентины»

Прогноз

«Аталанта» борется за медали чемпионата Италии. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Рома» — «Болонья».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.70 1.78 2.15
Лига Ставок 2.24 1.66 1.77 2.07
Мелбет 2.29 1.73
BetBoom 3.63 1.31 2.25 1.68 1.72 2.18
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sv_1969
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вчера в 11:20
Гости не проиграют
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