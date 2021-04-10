«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (11.04.2021)

В 30-м туре чемпионата Италии «Аталанта» приедет в гости к «Фиорентине». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Аталанту», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.61. Рискнуть на успех «Фиорентины» можно по 5.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Аталанта» нормально отреагировала на вылет из Лиги Чемпионов и на игре команды во внутреннем первенстве это не сказалось. Коллектив продолжает коллекционировать победы, за исключением выездного матча с «Интером». Клуб отстает от «Ювентуса», который идет на третьем месте на одно очко. В последних двух поединках «Аталанта» одержала победы над «Удинезе» (3:2) и «Вероной» (2:0).
«Фиорентина» находится на довольно безопасном расстоянии от зоны вылета, однако коллективу еще рано расслабляться. В прошлом туре «Фиорентина» сыграла вничью с «Дженоа» (1:1), а немного ранее уступила на своем поле «Милану» (2:3).
Информация для ставок
• Пять из шести последних домашних матчей «Фиорентины» завершились тоталом больше 2.5 мячей
• «Аталанта» выиграла семь из последних восьми поединков в чемпионате Италии
• Семь последних встреч между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Аталанта» одержала победы в двух последних встречах против «Фиорентины»
Прогноз
«Аталанта» борется за медали чемпионата Италии. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Мелбет.
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