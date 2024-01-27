«Фиорентина» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (28.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8, а победа «Фиорентины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.15.
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завтра, 22:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.92. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.88. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.
Форма команд
«Фиорентина» проводит хороший сезон и на данный момент идет в зоне Лиги Чемпионов. Команда занимает четвертое место с 34 баллами, но ее преследуют сразу шесть клубов с отставанием 1-3 пункта. В матче с «Интером» для клуба из Флоренции любые набранные очки будут хорошим результатом, а победа и вовсе праздником. Два последних матча «Фиорентины» завершились крупным поражением от «Наполи» в суперкубке Италии (0:3) и ничьей с «Удинезе» (2:2).
«Интер» отстает от «Ювентуса», но идет первым по потерянным очкам, ведь имеет матч в запасе. Тем не менее, сейчас подопечные Индзаги имеют в активе 51 балл и уступают «старой синьоре» одно очко. Чемпионская гонка уже началась, и каждая осечка миланского клуба может сразу отражаться в турнирной таблице. В двух последних матчах в рамках Суперкубка Италии «Интер» одержал победы над «Лацио» (3:0) и «Наполи» (1:0).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Интер» не проигрывает на выезде уже 16 матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что в этом матче у хозяев будут шансы забить и они им воспользуются, а «Интер» обязан забивать такому сопернику. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.