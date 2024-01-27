«Фиорентина» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (28.01.2024)

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сегодня, 02:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8, а победа «Фиорентины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.92. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.88. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» проводит хороший сезон и на данный момент идет в зоне Лиги Чемпионов. Команда занимает четвертое место с 34 баллами, но ее преследуют сразу шесть клубов с отставанием 1-3 пункта. В матче с «Интером» для клуба из Флоренции любые набранные очки будут хорошим результатом, а победа и вовсе праздником. Два последних матча «Фиорентины» завершились крупным поражением от «Наполи» в суперкубке Италии (0:3) и ничьей с «Удинезе» (2:2).

«Интер» отстает от «Ювентуса», но идет первым по потерянным очкам, ведь имеет матч в запасе. Тем не менее, сейчас подопечные Индзаги имеют в активе 51 балл и уступают «старой синьоре» одно очко. Чемпионская гонка уже началась, и каждая осечка миланского клуба может сразу отражаться в турнирной таблице. В двух последних матчах в рамках Суперкубка Италии «Интер» одержал победы над «Лацио» (3:0) и «Наполи» (1:0).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Интер» не проигрывает на выезде уже 16 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будут шансы забить и они им воспользуются, а «Интер» обязан забивать такому сопернику. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.