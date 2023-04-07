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«Фиорентина» — «Специя». Прогноз на матч Серии А (08.04.2023)

вчера, 12:56
Фиорентина

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат можно выбрать по 4.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.444.648.15
Pari 1.43 4.50 7.90

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.78. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Фиорентина» имеет серию побед в чемпионате Италии, которая насчитывает уже пять матчей и благодаря этому смогла продвинуться по турнирной таблице. Сейчас клуб из Флоренции занимает девятое место и уступает «Болонье» только по дополнительным показателям. На своем поле «фиалкам» очень важно победить, что позволит им как минимум сохранить свою позицию. В игре кубка Италии «Фиорентина» обыграла на выезде «Кремонезе» (2:0), а ранее одолела на выезде «Интер» в чемпионате (0:1).

«Специя» почти не побеждает в чемпионате Италии в последние месяцы и довольно близко находится к зоне вылета. Команда занимает 17 место в таблице с 25 баллами и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов, но расслабляться гостям еще очень рано. В игре прошлого тура Серии А «Специя» сыграла вничью с «Салернитаной» (1:1), а ранее уступила на выезде «Сассуоло» (0:1).

Информация для ставок

  • «Фиорентина» выиграла девять последних поединков во всех турнирах
  • «Специя» не может победить на выезде уже пять последних встреч
  • «Фиорентина» обыграла «Специю» в четырех последних встречах подряд
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

На данный момент «Фиорентина» выглядит более убедительно и стабильно, чем «Специя». Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.42 2.01 1.88 1.56 2.55
Pari 1.98 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:39
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 14:11
На мой взгляд, интрига в этом поединке продержится недолго. Фиорентина сейчас в отличных кондициях, у неё мощнейщая атака и опытная и креативная линия полузащита, которая куда лучше сыграна, чем у соперника. 2 последних матча в серии А на Артемио Франки с Специей заканчивались 3-0 в пользу "фиалок". А на выезде Фиорентина неизменно побеждает 2-1. То есть у флорентийцев 4 виктории кряду над соперником и 5-ая не за горами. На классе ждём через минусовую фору успех хозяев.
Гость
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