«Фиорентина» — «Специя». Прогноз на матч Серии А (08.04.2023)

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вчера, 12:56

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат можно выбрать по 4.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.78. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Фиорентина» имеет серию побед в чемпионате Италии, которая насчитывает уже пять матчей и благодаря этому смогла продвинуться по турнирной таблице. Сейчас клуб из Флоренции занимает девятое место и уступает «Болонье» только по дополнительным показателям. На своем поле «фиалкам» очень важно победить, что позволит им как минимум сохранить свою позицию. В игре кубка Италии «Фиорентина» обыграла на выезде «Кремонезе» (2:0), а ранее одолела на выезде «Интер» в чемпионате (0:1).

«Специя» почти не побеждает в чемпионате Италии в последние месяцы и довольно близко находится к зоне вылета. Команда занимает 17 место в таблице с 25 баллами и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов, но расслабляться гостям еще очень рано. В игре прошлого тура Серии А «Специя» сыграла вничью с «Салернитаной» (1:1), а ранее уступила на выезде «Сассуоло» (0:1).

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла девять последних поединков во всех турнирах

«Специя» не может победить на выезде уже пять последних встреч

«Фиорентина» обыграла «Специю» в четырех последних встречах подряд

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

На данный момент «Фиорентина» выглядит более убедительно и стабильно, чем «Специя». Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.