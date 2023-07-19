«Фламенго» — «Америка МГ». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (22.07.2023)

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вчера, 14:11

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. В случае победы «Америка МГ», зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать за 5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Фламенго» идет на втором месте в турнирной таблице в Серии А, но отстает от лидера уже на 12 пунктов. Команда набрала 27 баллов и опережает всего на один балл ближайшего преследователя. В поединке с последней командой турнирной таблицы от хозяев ожидаются исключительно победы. Два последних матча «Фламенго» завершились ничьей с «Флуминенсе» (0:0) и выездной победой над «Атлетико Паранаэнсе» (2:0).

«Америка МГ» провалила старт сезона бразильской Серии А и за первые 14 туров смогла набрать лишь девять балов. Коллектив имеет очень плохую статистику забитых и пропущенных мячей (16:32) и ему требуются кардинальные изменения. Шансов набрать очки на выезде с одним из лидеров у гостей откровенно мало. В прошлом туре «Америка МГ» разгромил на своем поле «Коло-Коло» в Южноамериканском кубке (5:1), а 15 числа уступил на выезде «Коринтиансу» (2:4, по пенальти) в кубке Бразилии.

Информация для ставок

«Америка МГ» проиграл три последних выездных поединка

«Фламенго» выиграл семь из десяти последних матчей при одном поражении

«Америка МГ» проиграла три из пяти последних встреч с «Фламенго» при двух ничьих

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Фламенго» показывает отличную физическую форму, и мы предполагаем, что у команды не возникнет проблем в этом поединке. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.