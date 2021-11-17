«Форталеза» — «Сеара». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.11.2021)

1637158913

17 ноября 2021, 17:21

«Форталеза» сыграет против «Сеары» в рамках 33-го тура бразильской Серии А. Этот поединок запланирован на 18 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Форталеза». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.30, а победа «Сеары» идёт по коэффициенту 3.70.

Дополнительная ставка на грядущий матч — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Форталеза» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе бразильского коллектива 49 пунктов. Команда выиграла 14 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. У клуба 40 голов и 37 пропущенных в нынешнем сезоне. «Форталеза» в последних матчах уступила «Брагантино», не смогла обыграть «Сан-Паулу» и проиграла «Коринтиансу».

«Сеара» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе бразильского клуба 42 пункта. Команда выиграла девять поединков, восемь раз проиграла и в 15 матчах не смогла обыграть своего оппонента, сыграв вничью. У «Сеары» 31 забитый и 33 пропущенных мяча в Серии А Бразилии. Коллектив в последних матчах победил «Спорт Ресифи», а также обыграл «Куябу» и проиграл «Атлетико Паранаэнсе».

Информация для ставок

«Сеара» выиграла три матча из последних пяти

«Форталеза» не может выиграть вот уже пять игр кряду

У «Сеары» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на ничью или победу «Сеары» по коэффициенту 1.75. Сейчас именно «Сеара» находится в хорошей форме и имеет все шансы на то, чтобы зацепиться хотя бы за один балл.